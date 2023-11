El rey Carlos III conmueve a Camila con este entrañable detalle

Esta Navidad va a ser diferente en la Familia Real Británica, pero solo en parte. Como es habitual, Sandringham House, en Norfolk, va a ser el escenario de las celebraciones navideñas de los Windsor, pero la lista de invitados del rey Carlos III va a ser distinta en esta ocasión, tal como han confirmado varios medios.

Y es que el rey Carlos quiere que la familia de su esposa, Camila Parker Bowles, se sienta plenamente integrada y, por eso, ha invitado a los hijos y a los nietos de la reina a las celebraciones. Un importante paso que deja claro que el deseo del monarca es que ambas familias estrechen lazos y puedan celebrar estas fechas tan especiales juntos.

Camila Parker en una imagen de archivo. / Gtres

Aunque desde la Casa Real todavía no se han hecho oficiales los detalles, es más que posible que, además de a las celebraciones privadas en la residencia de Norfolk, Carlos III también invite a la familia de su mujer a que acompañe a la Familia Real al servicio religioso que tiene lugar el día de Navidad en la iglesia de Santa María Magdalena en la localidad. Una cita muy especial para los Windsor, a la que nunca faltan. No obstante, si finalmente no acudieran a este servicio religioso, sí que estarían en el almuerzo que se sirve con posterioridad en la casa. Un detalle que, además, podría suponer algunos cambios logísticos, ya que se podría optar por un escenario diferente dentro de la residencia, en lugar del comedor, por alguno de los grandes salones, para que estén todos cómodos.

Pese a que no se sabe todavía a quién invitará el rey Carlos III al almuerzo, el periodista Chris Ship, de ITV, apunta a que la lista de invitados va a ser muy diferente de lo que ha sido en años anteriores y que va a incluir a muchos miembros de la familia de la reina Camila. Algo que no ha ocurrido nunca y que podría convertirse, a partir de ahora, en una costumbre. Por ejemplo, no faltarán los hijos de la esposa del monarca, así como sus nietos, pero también su hermana, Annabel Elliot, que es una de las personas de su mayor confianza.

Casa de Sandringham en Norfolk. / Gtres

Los invitados de siempre

Por supuesto, además de los miembros de la familia Parker Bowles, entre los Windsor están los de siempre, esto es, los príncipes de Gales y sus hijos, la princesa Ana y su familia, los duques de Edimburgo y otros de los primos de la Reina Isabel, como el duque de Kent, los duques de Gloucester o los príncipes Michael de Kent. Asimismo, el príncipe Andrés y sus hijas también están invitados, así como Sarah Ferguson, que es una persona clave en la vida del duque de York. Ella y el príncipe Andrés no se quedarán en la casa central, sino que estarán en Wood Farm, dentro del recinto.

La Reina Isabel en Sandringham. / Gtres

Además, todo apunta a que los duques de Sussex también podrían unirse a la celebración, ya que el deseo del rey Carlos es poder pasar tiempo en familia y disfrutar de sus nietos, sobre todo, de los príncipes Archie y Lilibet, a los que apenas ha podido ver desde su nacimiento.