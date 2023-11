La relación entre los duques de Sussex y la Familia Real Británica está en un punto complicado desde hace tiempo, pero, según algunas fuentes, el príncipe Enrique y su esposa estarían intentando promover un acercamiento, al menos, con el rey Carlos. El monarca cumplió 75 años la pasada semana y aunque ni Enrique, ni Meghan viajaron a Londres para acompañarle en la celebración de su aniversario, el duque de Sussex sí que intentó ponerse en contacto con su padre.

El hijo menor del monarca llamó por teléfono al soberano, pero hay versiones contrapuestas sobre si pudo o no hablar con él para felicitarle. Aunque ninguna de las partes ha hablado abiertamente sobre el tema, una fuente cercana al Palacio de Buckingham ha dicho al tabloide Daily Mail que Enrique sí que pudo hablar con su padre y que, según apunta The Times, esta llamada podría haber significado mucho para el monarca.

El rey Carlos en una imagen reciente. / Gtres

Aunque no ha trascendido el contenido concreto de la conversación, las fuentes a las que han tenido acceso los citados medios aseguran que el rey Carlos habría invitado a la pareja a que pase la Navidad con la familia en la residencia de Sandringham, en Norfolk. Una invitación que, además, ha hecho extensiva al verano en Escocia, en el Castillo de Balmoral. Pese a que todavía no se ha confirmado si la pareja ha aceptado o no la invitación del soberano, la fuente ha comentado que no cree que los duques de Sussex rechacen este ofrecimiento. Al fin y al cabo, no deja de ser una nueva rama de olivo por parte de Carlos III a su hijo menor, en un momento en el que las nuevas revelaciones de Omid Scoobie han vuelto a poner a los Windsor en el punto de mira.

Los duques de Sussex juntos en un acto oficial en Nueva York. / Gtres

El deseo del rey Carlos III

A pesar de que la situación entre los Sussex y los Windsor es más que tensa, todo apunta a que el monarca no está dispuesto a darlo todo por perdido y que, aunque su hijo menor ha hecho duras declaraciones contra su mujer -algo que no le puede perdonar-, no quiere cerrarle las puertas. Tal como apuntan los citados medios, Carlos III está muy dolido con Enrique, pero echa de menos a sus nietos, con los que nunca ha podido pasar ni siquiera una Navidad. El propio príncipe Guillermo ha alabado muchas veces el papel de su padre como abuelo y lo mucho que disfruta con sus nietos, pero no ha tenido la opción de hacerlo con los hijos de los duques de Sussex, que se marcharon muy pronto de Reino Unido, y no han traído de vuelta a sus hijos más que en una ocasión.

Más allá de este deseo, lo cierto es que Carlos también está intensificado el tiempo que pasa en Windsor, donde residen los príncipes de Gales, de manera que puede estar más cerca de sus nietos por parte de Guillermo y Catalina. Al monarca le encanta disfrutar de la compañía de los pequeños, por lo que no es extraño que quiera tender un nuevo puente a su hijo menor con tal de poder ver a Archie y Lilibet. Ahora solo queda esperar a ver qué ocurre.