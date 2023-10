El hermano de Diana de Gales alquila el hogar en el que creció y donde descansan sus restos

Los recuerdos de la infancia son aquellos que dan forma a la esencia de una persona en tiempos sucesivos. Esas imágenes que una mente de niño almacena en su retina o ese conjunto de experiencias que se disfrutan en los primeros años de vida son clave para moldear una forma de ser. Esa composición imaginaria puede darse mediante momentos pero también en lugares físicos. En el caso de Diana de Gales, es lo segundo, concretamente, en su hogar en Althorp House, hoy en día al alquiler para diferentes servicios.

Monumento en memoria a Diana de Gales en Althorp House

Lady Di vivió su infancia entre las paredes y los jardines de esta residencia, ubicada a unos 112 kilómetros de distancia de Londres. Además, allí descansan sus restos y hay este monumento en su memoria. La residencia se encuentra en plena naturaleza y por sus instalaciones anduvo la princesa en su etapa de mayor bisoñez. Concretamente, su casa se ubicaba en el centro de una finca privada, rodeada de amplios jardines que ofrecen la posibilidad de celebrar eventos al aire libre. Es ahí donde el actual dueño, Charles Spencer, ha visto negocio para alquilarla.

El conde Spencer en Althorp / Gtres

El hermano de Diana de Gales busca reunir a turistas a los que ofrece «un entorno inolvidable para celebrar ocasiones excepcionales, con un servicio discreto, una cocina exquisita, un entorno espectacular y un mar», explican desde el portal de lujo Elysian Estates, encargada de su arrendamiento.

Los atractivos para visitar Althorp House son variados: «Es un escenario verdaderamente inolvidable para celebraciones privadas, cenas íntimas, bailes lujosos o eventos corporativos excepcionales, y ofrece una oportunidad única de ser parte de la historia en constante evolución». En el centro de la vivienda se encuentra una estancia llamada Saloon and Spencer Gallery, que funciona como tributo improvisado a la familia de Diana.

Además, no faltan entretenimientos tales como mesas de billar, campo de críquet y espacios para practicar disciplinas tan variopintas como el tiro, tiro con arco, equitación, clases de baile y hasta paseos en helicóptero. A esto se le suma una biblioteca con una colección de más de 10.000 libros que antaño llegó a ser la más cotizada de Reino Unido. Por si fuera poco, los visitantes pueden deleitarse con su gran colección de obras de arte de carácter privado, con muebles, pinturas y cerámicas exclusivos.

Diana de Gales / CoolHunting Madrid Comunicación

Desde la agencia se pone especial énfasis en una habitación inspirada en el Palacio de Buckingham. Se trata de un rincón de la casa que cuenta con acceso directo a los jardines, que puede reunir hasta 120 invitados en diferentes actos y que supone un gran atractivo para turistas. Otro detalle es que la vivienda cuenta con 17 habitaciones dobles y otras 10 individuales, donde han descansado -además de Diana de Gales y su familia- rostros de envergadura e influencia como Nelson Mandela.

Pero terminemos con lo importante, el precio. Una duda que la inmobiliaria no resuelve y que emplaza a interesados a ponerse en contacto con ellos. No cuesta imaginar que esta experiencia con Diana de Gales como leitmotiv no será económica.