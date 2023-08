A diferencia de otros royals, la popularidad del príncipe Guillermo y su esposa, Catalina Middleton, nunca ha estado en el punto de mira. De hecho, para muchos, los príncipes de Gales y sus hijos encarnan a la perfección lo que la monarquía debería ser y hasta hay voces que se plantean que deberían haber sido ellos los que tomaran el relevo de la Reina Isabel cuando la monarca falleció en septiembre de 2022.

Los príncipes de Gales en un acto oficial. / Gtres

Sin embargo, en los últimos días, el príncipe Guillermo se ha visto salpicado por una inesperada polémica que ha puesto en jaque la imagen que se tiene de él. Ha sido a raíz de su ausencia en la final femenina de fútbol, que se celebró en Australia el pasado día 20. Un partido que enfrentó a ‘Las Leonas’ inglesas con la selección española, que salió triunfadora del encuentro. Mientras que nadie de la Familia Real Británica acudió al partido, sí que lo hicieron la Reina Letizia y su hija menor, la infanta Sofía, lo que acarreó duras críticas hacia el príncipe Guillermo.

La ausencia de Guillermo en Australia se debió, fundamentalmente, a una cuestión protocolaria, ya que el príncipe de Gales no puede pisar un país en el que su padre es jefe de Estado antes de que este lo haga. Más allá de esto y, antes de que se conocieran los verdaderos motivos de la negativa del heredero a viajar, se especuló con otras razones, incluso se habló del daño al medio ambiente que podría causar un viaje tan largo para tan poco tiempo.

El rey Carlos en una imagen reciente en Escocia. / Gtres

Pero, más allá de la polémica por la ausencia en la final del Mundial, al príncipe Guillermo se le ha abierto un nuevo frente y esta vez, salpica también a su esposa, Catalina Middleton. Este verano -el primero desde la muerte de la Reina Isabel-, el nuevo rey Carlos se ha trasladado al Castillo de Balmoral, donde ha reunido a varios de sus familiares. Los príncipes de Gales y sus hijos no han faltado a este pequeño retiro familiar, pero no han sido los únicos.

Los duques de Edimburgo, la princesa Ana y su marido y el príncipe Andrés han sido vistos en Balmoral en el servicio religioso del pasado domingo junto a los Reyes. Una reunión familiar que, no obstante, en este caso, trasciende el ámbito privado y que ha sido muy comentada, sobre todo, porque en el coche de camino a la iglesia iban juntos los príncipes de Gales y el duque de York.

El príncipe Andrés en una imagen de archivo. / Gtres

Hay que tener en cuenta que el príncipe Guillermo ha sido a lo largo de los últimos años uno de los más críticos con el príncipe Andrés, por los escándalos protagonizados por su tío, incluso se comenta que es él el que podría estar detrás de la petición de Carlos III a su hermano de que abandone el Royal Lodge y se instale en Frogmore Cottage, a pesar de sus reticencias.

Al margen de este tema, lo que está claro es que, tras la polémica por la ausencia en el Mundial, a Guillermo no le favorece especialmente compartir coche con el duque de York. Es cierto que, aunque el príncipe Andrés ha sido totalmente apartado de la vida institucional, sigue siendo un miembro de la familia y, como tal, el monarca le abre las puertas en el ámbito más privado. No obstante, quizás no sea lo más oportuno compartir coche con el heredero, si lo que se pretende es mantener la imagen de Guillermo y Catalina alejada de las críticas. Sobre todo, si se tiene en cuenta que varios medios han apuntado que el rey Carlos iba a aprovechar estas vacaciones en Balmoral para hablar con el ‘núcleo duro’ de la Corona sobre los planes de futuro de la institución.