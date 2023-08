La Familia Real afronta una de sus semanas más importantes a nivel personal. Después de que, el pasado 17 de agosto, los Reyes don Felipe y doña Letizia acompañasen a la princesa Leonor en su primer día en la Academia General Militar de Zaragoza para el comienzo de su formación castrense, ahora le ha llegado el turno de empezar una nueva etapa a la hija menor de Sus Majestades, la infanta Sofía.

La Reina Letizia y la Infanta Sofía en la AGM de Zaragoza. / Gtres

La hermana pequeña de la Princesa de Asturias comienza sus estudios de Bachillerato Internacional esta misma semana, en el mismo centro en el que los cursó Leonor: el Atlantic College de Gales. Según ha trascendido, los alumnos de primer curso se incorporan este martes, 29 de agosto a las clases y, por el momento, no se ha podido saber cómo se llevará a cabo la entrada de la infanta Sofía.

En el caso de la princesa Leonor, cuando ingresó en el Atlantic College hace ya más de dos años, todavía había algunas restricciones debido a la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, que condicionaron la llegada de la heredera a Gales. La Casa de S.M. el Rey distribuyó en aquel momento una serie de fotografías de Leonor llegando al aeropuerto de Madrid en compañía de sus padres los Reyes y de su hermana, que la despidieron antes de marcharse a Reino Unido. Ese mismo día -30 de agosto, por la tarde-, se publicaron más fotografías de la Princesa, ya en las instalaciones del Atlantic College. Estas fueron las únicas instantáneas que, a lo largo de los dos años que Leonor ha estado en el centro, han visto la luz de manera oficial, junto a las que distribuyó la Casa Real hace apenas unas semanas con motivo de la graduación de la Princesa.

La princesa Leonor y la infanta Sofía juntas en un acto. / Gtres

En esta ocasión, la marcha de la infanta Sofía a Gales se produce en unas circunstancias diferentes, ya que no hay restricciones sanitarias. Por este motivo, podría ocurrir que los Reyes decidieran acompañar a Gales a su hija menor o bien, proceder de similar manera a la que lo hicieron con la Princesa de Asturias. Sea la que sea la decisión, lo cierto es que la Familia Real tiene despejada su agenda en los próximos días. Así lo ha confirmado la Casa de S.M. el Rey que ha informado de que no hay actividades previstas con cobertura informativa.

Los Reyes, la infanta Sofía y la princesa Leonor en el UWC Atlantic College de Gales. / Gtres

Esto no significa que los Reyes no vayan a tener compromisos, sino que no van a trascender a los medios. En este tipo de situaciones, lo que suele pasar es que tanto don Felipe, como doña Letizia, suelen dedicarse a lo que se conoce como ‘trabajo de despacho’, muy importante para luego poder acudir a diferentes actos. Sin embargo, por el momento, no se conocen más detalles.

La princesa Leonor en el Atlantic College de Gales. / Gtres

Lo que sí se sabe es que la infanta Sofía tiene que incorporarse en Gales este mismo martes, 29 de agosto y que esta vez su hermana no podrá acompañarla. La Princesa de Asturias está muy centrada en su formación castrense y, por el momento, no hay previsto ningún permiso especial para la heredera, más allá de los días libres cada fin de semana.