Así fue el flechazo de Federico y Mary de Dinamarca en Sídney 2000

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, los reyes de Suecia, Alberto y Charlene de Mónaco y, por supuesto, Federico y Mary de Dinamarca. El deporte está muy ligado a las historias de amor de la realeza, sobre todo, los Juegos Olímpicos. Ahora que los de París están a punto de comenzar y que justo hace dos décadas que los nuevos reyes de Dinamarca se casaron, es momento de recordar los comienzos de su romance, en los juegos de Sídney de 2000.

La historia de amor de Federico y Mary de Dinamarca comenzó, precisamente, en el marco de unos Juegos Olímpicos. Fue en Australia, tierra natal de la actual reina consorte de los daneses, donde la pareja se cruzó por primera vez, aunque habrían de pasar cuatro años para que se casaran, en una ceremonia en la capital danesa en la que los Reyes don Felipe y doña Letizia tuvieron un especial protagonismo. La Reina Letizia debutó ante la realeza europea con dos espectaculares diseños firmados por Lorenzo Caprile apenas una semana antes de su boda, pero esa es otra historia.

Federico y Mary de Dianamarca, en unos Juegos Olímpicos. (Foto: Gtres)

El ‘flechazo’ de Federico y Mary

En el año 2000, además de deportistas, numerosas autoridades y royals se trasladaron hasta Australia para apoyar a sus respectivos equipos. Entre ellos, por ejemplo, el Rey Felipe VI, Federico de Dinamarca y su hermano Joaquín o la princesa Marta Luisa de Noruega. El destino quiso que un grupo de royals entrara en el mismo pub en el que se encontraba Mary Donaldson tomando algo con unos amigos.

Felipe VI y Federico de Dinamarca eran algunos de los que acudieron al bar en el que, según una de las damas de honor de la actual reina de los daneses, se había organizado una cena, a través de unos amigos que el entonces heredero y la australiana tenían en común, por lo que el encuentro no fue tan casual como en principio pareció. En unas declaraciones al programa Sunrise, Amber Petty habló sobre esta primera velada: «Siento romper el corazón de todos, pero no siempre se trata de toparse al azar con príncipes en los pubs. No fue un encuentro al azar… Fue una cena organizada durante los Juegos Olímpicos y resultó que Mary estaba invitada y la mayoría de los invitados eran miembros de la realeza», dijo. No obstante, Mary aseguró que no tenía ni idea de quién era Federico, que mostró su interés por ella desde el primer momento.

Federico y Mary de Dinamarca, juntos. (Foto: Gtres)

A partir de ese primer encuentro, el hijo mayor de la reina Margarita y la australiana comenzaron una relación secreta a través de llamadas de teléfono, correos electrónicos y viajes discretos, hasta que, en 2002, Mary se mudó a Dinamarca y empezó a prepararse para su futuro como royal. El compromiso llegaría un año después, aunque no fue un camino fácil, dado que la reina Margarita no estaba en principio muy conforme.

Dos décadas más tarde, la pareja acaba de celebrar su aniversario convertida en jefe del Estado y reina consorte, aunque con la sombra de la sospecha planeando sobre ella. El comportamiento de Federico y la publicación del reportaje con Genoveva Casanova en Madrid ha hecho mella en su imagen pública y ha puesto en el foco una posible infidelidad a la que la Casa Real ha restado importancia.