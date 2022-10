Autógrafos, paraguas y joyas impresionantes: las mejores imágenes y anécdotas de los Reyes en Alemania

La andadura de los Reyes por Alemania ha llegado a su fin, pero desde el pasado domingo, día 16 de octubre, Sus Majestades han dejado un montón de anécdotas y buenos momentos por tierras germanas. Y es que, a juzgar por las imágenes que se han compartido, todo apunta a que Don Felipe y Doña Letizia habrían hecho muy buenas migas con el presidente Steinmeier y con su esposa, la primera dama Elke Büdenbender, lo cual quedó reflejado durante el brindis que tuvo lugar durante la tarde del pasado martes, con motivo de la recepción organizada por el matrimonio real en virtud de agradecimiento por el trato recibido.

Desde su aterrizaje en Berlín, todo han sido buenos momentos tanto para el monarca como para la consorte. Y es que a su llegada a la capital alemana, los Reyes fueron recibidos nada más y nada menos que con un baño de masas por parte de niños que les pidieron un sinfín de autógrafos, uno de ellos sobre un cromo de la liga de fútbol, antes de que entraran al Palacio de Bellevue. Unos minutos después, el matrimonio real pudo reencontrarse con el presidente federal de Alemania y con su esposa, a quienes llevaban sin ver desde un almuerzo en el Palacio Real en 2018.

Por otro lado, y con motivo de su segunda jornada por Alemania, Felipe VI y la Reina Letizia tuvieron oportunidad de visitar uno de los enclaves alemanes más destacados. Este no es otro que la Puerta de Brandeburgo, repitiendo así una imagen que tuvo lugar en 2014, justo después de que el Rey fuera proclamado soberano español y acudiera con su esposa al país germano en un viaje de presentación. No obstante, y como no podía ser de otra manera dadas las bajas temperaturas del enclave mencionado por estas fechas, la llegada de Sus Majestades estuvo pasada por agua, razón por la que tuvieron que incluir en sus respectivos looks un paraguas con el que refugiarse de las precipitaciones, creando así unas instantáneas de lo más divertidas que ya han pasado a formar parte de su recuerdo y del de un Berlín cargado de historia.

Pero, si algo ha llamado especialmente la atención, han sido todos los atuendos escogidos por la Reina Letizia durante este viaje de Estado. Y es que, la consorte ha tenido oportunidad de volver a hacer gala de su exquisito gusto estilístico, llamando especialmente la atención colores como el rosa fucsia, el azul en un vestido de manga francesa y corte evasé con adornos florales, el rojo con silueta recta y capa lateral de Stella McCartney, y por último, una falda de cuero en granate al más puro estilo Meghan Markle. Unas elecciones que ha sabido combinar a las mil maravillas, haciendo uso de joyería familiar con unos pendientes de diamantes y zafiros que en su día pertenecieron a la Reina Sofía y que la nuera de esta última estrenó en 2017 durante una visita de Estado a Japón. Ahora, tan solo queda esperar para volver a ver a Sus Majestades cogiendo un avión hacia otra parte del mundo para establecer vínculos en todos los rincones del planeta.