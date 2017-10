Primer desengaño amoroso de Froilán: rompe con su novia Mar Torres

No quedan días de verano, que cantaba Amaral, para Froilán y Mar Torres. El otoño ya se ha instalado en España y con él ha llegado la ruptura de una pareja que parecía completamente inseparable hace solo un par de meses. Desde hace semanas, el primogénito de la infanta Elena y su chica no comparten planes de ocio, no se ven y hacen vidas completamente por separado. Según ha podido confirmar LOOK, su historia de amor ya forma parte del pasado y, a día de hoy, la decisión parece irreversible.

Al otro lado del teléfono, Mar prefiere no confirmar ni desmentir su ruptura con Felipe. Se mantiene fiel a su decisión de no hacer declaraciones sobre el miembro real, tal y como acordó con su otrora novio cuando ambos bebían los vientos el uno por el otro y las imágenes de los dos eran portada de revista día sí y día también.

La suya ha sido una relación con idas y venidas, pero este verano parecía que sí, que lo suyo iba a funcionar y los dos jóvenes echaron el resto para que así fuera. Mar estuvo con Froilán durante sus vacaciones en Mallorca y él hizo lo propio en Ibiza, donde estuvo invitado por el padre de Mar. Los dos hicieron oficial su romance presentándose ante sus respectivos padres y nada hacía presagiar por entonces que el final estaba cerca.

Sin embargo, septiembre llegó. El nieto mayor de Don Juan Carlos empezaba la Universidad en Madrid, tras ganar un pulso a sus padres, y con el nuevo curso se iniciaba una nueva vida en la capital que ahora ya no comparte con Mar. Froilán acudió solo a la corrida benéfica organizada por su gran amigo Gonzalo Caballero a principios de octubre. También apareció sin compañía en una boda celebrada en Sevilla y tampoco hubo rastro de Mar en las fiestas del Pilar en Zaragoza a las que Froilán viajó para divertirse en compañía de sus amigos.

A Mar parece que se la ha tragado la tierra. De ser la compañera inseparable de Froilán este verano ha pasado a estar completamente desaparecida. No ha vuelto a dejarse ver con Felipe en los muchos saraos a los que su ya ex sí que ha acudido. Mar quiere recuperar su anonimato y, de momento, lo suyo con Froilán está muerto.

Su ruptura supone el primer mazazo sentimental para el sobrino mayor de Don Felipe. A sus 19 años Mar era su primera novia oficial y con ella ya había celebrado su primer aniversario juntos. La pareja ha pasado por varios altos y bajos, pero lo cierto es que si alguien hizo fácil la estancia del nieto real en un internado estadounidense esa fue Mar, que, desde España, se comprometió a esperarle y convencerle de que nueve meses se pasaban enseguida. En 2015 los dos jóvenes se convirtieron en dos grandísimos amigos, pero con el tiempo la amistad dio paso a algo más profundo.

De momento, Mar y Froilán prefieren dejar las cosas como están. No renuncian a conservar esa bonita amistad que un día nació entre ellos, pero, como todas las heridas, las suyas necesitan tiempo para curarse.