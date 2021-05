Máxima de Holanda llega a los 50 años convertida en una de las mujeres más admiradas del mundo. Al margen de su peculiar sentido de la elegancia, su espontaneidad y su arrebatadora personalidad, la argentina ha destacado en estos últimos años por su labor en el ámbito económico, con varios proyectos de la mano de la ONU que tienen por objetivo la inclusión financiera de los colectivos más desfavorecidos.

Tras casi 20 años como miembro de los Orange y 8 como reina de Holanda, Máxima tiene muy claro su papel. Sin embargo, aunque se ha adaptado a su nueva realidad, se ha mantenido fiel a sus principios. Ahora que celebra 5 décadas de vida, Look ha podido hablar con uno de los periodistas que más de cerca ha seguido sus pasos en los últimos años y que mejor conoce su entorno. Se trata de Rick Evers, que recientemente ha presentado su primer libro, “Máxima: Meer dan Majesteit” (Máxima, más que Majestad). Una obra que el periodista ha estado preparando durante un año en el que ha tenido acceso privilegiado a la familia real, de hecho, cuenta con su total aprobación.

Evers recoge testimonios exclusivos de personas que están muy próximas a Máxima, aunque el libro no es una biografía al uso, sino que pretende dar una visión hasta ahora desconocida de una de las royals que más interés generan en todo el mundo. De hecho, él mismo se ha visto ‘cautivado’ por este entorno: “hace diez años conseguí el trabajo, me gustó y decidí quedarme. Para mí es una mezcla de noticias, política, los grandes eventos de Estado, la Historia, la moda. Hace que sea diferente cada día”.

‘n Vraag die me de laatste tijd vaak wordt gesteld: ‘Hoe bestel ik je boek mét handtekening?’ Signeersessies lijken voorlopig nog geen optie. Maar hier is de oplossing: bestel Máxima. Meer dan Majesteit via mijn website: https://t.co/wkG32T7nqu pic.twitter.com/Dobz0GfQTB

— Rick Evers (@RickEversRoyal) April 11, 2021