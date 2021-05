El pasado mes de octubre, la princesa de Asturias sorprendía en las celebraciones del Día de la Hispanidad luciendo sus primeros zapatos de tacón. Un modelo en color metalizado de Mascaró, en concreto, las bailarinas Lindsay con tacón de 3cm. Un importante cambio en el armario de la Princesa que, a partir de ese momento ha incorporado los zapatos de tacón a sus looks. Poco después, en los Premios Princesa de Asturias, Leonor daba un paso más y sorprendía con dos diseños de tacón estilo kitten heel. Primero en las audiencias y después en la ceremonia de entrega de los galardones. En el caso de las audiencias, la Princesa apostaba por un zapato de estilo salón en color negro de Pretty Ballerinas, una de las firmas a las que más ha recurrido a lo largo del tiempo, tanto ella como la infanta Sofía, mientras que en la ceremonia se decantó por un diseño en charol en color nude de Elodie Shoes.

Cuando parecía que este tipo de zapatos había llegado para quedarse en el vestidor de la Princesa, ahora Leonor ha dado un vuelco a su estilo. En el mes de diciembre, durante la reunión del patronato de la Fundación Princesa de Girona, la hija mayor de los Reyes, la volvíamos a ver con los kitten heels de Pretty Ballerinas, el mismo calzado que escogió en su primer acto en solitario en el Instituto Cervantes. Sin embargo, en su último acto oficial, la Princesa ha vuelto al calzado plano. No se trata de las veces en las que la vemos en compromisos en ambientes que invitan a opciones más deportivas, como es el caso de la visita al pueblo ejemplar de cada año, sino que Leonor ha sorprendido estrenando firma en el acto de amadrinamiento del nuevo submarino de la Armada.

Fue hace unos días cuando la familia real al completo se trasladó hasta la ciudad de Cartagena para asistir a este significativo evento. Para esta ocasión, mientras que la reina Letizia apostó por reciclar un look de su fondo de armario, tanto Leonor como Sofía estrenaron estilismos. En el caso de la Princesa se decantó por un diseño en tweed en tonos negros, blancos y rojos con mangas abullonadas de Zara, mientras que Sofía prefirió un modelo de Sfera en color rojo con bordados. Lo más llamativo del look de Leonor, más allá de que lució un abrigo prestado de doña Letizia, es que la Princesa esta vez no llevó tacones, sino que estrenó unas bailarinas rojas que combinaban a la perfección con su vestido. Se trataba de unos zapatos de la marca Mathilda Shoes, a cuyo frente se encuentran dos amigas canarias, Mati y Eva y cuyo precio es de 65 euros.

Fue la propia marca quien dio a conocer que Leonor se había decantado por ellas: «La Princesa de Asturias opta por unas Mathildas, porque son 100% Made in Spain, porque son estilosas, cómodas y asequibles! Gracias a la Casa Real por apoyarnos!», escribieron en su web donde describen las características esenciales de sus productos.

“Nuestras Mathildas son un producto de calidad, de diseño y comodidad. Entendemos que es preferible apostar por la calidad en lugar de la cantidad, con modelos básicos y de diseño según las distintas tendencias actualizando colección a colección, con distintas hormas para poder satisfacer todas las demandas y siempre ofreciendo calidad, estilo y comodidad al alcance de todos los bolsillos”, resaltan.

Aún es pronto para saber si Leonor va a apostar de manera más asidua por este tipo de calzado y dejar los tacones para las grandes