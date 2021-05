Máxima de Holanda, radiante junto a sus hijas en la celebración de su 50 cumpleaños

No es hasta el próximo lunes 17 de mayo cuando Máxima de Holanda cumple una cifra redonda, 50 años, pero las celebraciones ya han comenzados. No podía ser menos para un número tan especial, al que ha llegado convertida en la mejor compañera del rey Guillermo, en el ejemplo a seguid de sus tres hijas y en una de las personalidades de la monarquía holandesa más queridas. Este miércoles la han acompañado las personas más importantes de su vida, su marido y sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane, que poco a poco comienzan a destacar por sus particulares estilo y sus diferentes personalidades. Junto a ellos, la ahora princesa Beatriz, madre del Rey, que hacía un tiempo no se dejaba ver en público junto a la familia real.

Los seis juntos, han asistido a un concierto en el Carré de Ámsterdam organizado por Avro Tros, una organización pública de radio y televisión de los Países Bajos que emitirá este domingo el espectáculo. Sin embargo, la grabación ha tenido lugar este miércoles en el que la familia real se ha puesto sus mejores galas, con las que han sorprendido.

Una vez más, todas las miradas se han dirigido a la argentina, que para esta cita tan especial ha estrenado vestido. Un traje firmado por Iris van Herpen, una conocida diseñadora de los Países Bajos, de lo más original ya que gracias a fondo nude crea un efecto óptico de transparencias que no son tales. Sobre el mismo, unas líneas en un color azul grisáceo que se adaptan a la figura y consiguen un efecto muy favorecedor. Máxima ha completado su look con un collar de diamantes y pendientes a juego y una horquilla en el pelo.

Por su parte, la heredera al trono, Amalia, no se ha quedado atrás y ha vuelto a sorprender con su estilo. La joven ha lucido un vestido de Needkle & Thread, con estampado floral, manga corta y volumen en la falda. Con los complementos le ha querido hacer un guiño a su madre y es que ha llevado piezas suyas, unos pendientes y unos altísimos peep-toes de color negro a juego con un bolso de mano y un chal.

Las pequeñas de la familia no se han quedado atrás, luciendo unos estilos más juveniles. Alexia, la mediada de las tres y futura compañera de la princesa Leonor en el internacional de Gales, ha llevado un vestido verde que destaca su cabello pelirrojo. Se trata de una pieza que cuesta 350 euros de la firma Maje, una de las favoritas de la reina Letizia, con escote en pico, manga corta, falta de volantes y corte asimétrico. Para los pies, uno de los calzados fetiche de Doña Letizia -sobre todo para primavera y verano-, cuñas de esparto negras.

La benjamina de la familia, la princesa Ariane, que acaba de cumplir 14 años, ha llevado un original vestido en tono gris y decorado con bordados en rosa. Más discreta sí, pero capaz de hacer la competencia tanto a su madre como a sus dos hermanas mayores.