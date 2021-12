La Reina Sofía ha retomado sus visitas a las distintas sedes del Banco de Alimentos que lleva realizando desde después de finalizar el estado de alarma. En esta ocasión, la madre de Felipe VI se ha trasladado hasta Badajoz, para conocer de cerca la labor de esta institución, que celebra este año su vigesimoquinto aniversario.

Antes de acudir a la sede, doña Sofía ha aprovechado para disfrutar de un almuerzo en uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad. Se trata del Restaurante Marchivirito, que en 2019 fue galardonado con el Premio ‘A cuerpo de Rey’ como mejor restaurante de Extremadura. Este digital ha podido hablar con miembros del personal del local, que han explicado cómo ha sido esta visita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marchivirito (@restaurantemarchivirito)

Según confirman fuentes directas a Look, la madre de Felipe VI fue recibida entre vítores de ‘Viva la Reina’ y aplausos. En esta ocasión, doña Sofía disfrutó de un plato de pescado ya que, como es de dominio público, no come carne. La Reina degustó un lenguado a la Meunière, así como un helado de chocolate como postre. En este almuerzo, doña Sofía estuvo acompañada de varias personas que venían con ella desde Madrid.

“Ha sido una visita muy emocionante, la han aplaudido mucho”, explican desde el restaurante, donde aseguran que la madre del Rey se mostró muy amable y cariñosa y con una gran sencillez. De hecho, incluso se prestó a hacerse una fotografía con el personal del local.

Después de la comida, en torno a las 17:00 horas, doña Sofía visitó la sede del Banco de Alimentos en la ciudad. Allí pudo conocer de primera mano la labor que realiza la institución, lugar en el que le explicaron cómo clasifican los alimentos para su distribución, entre otras cosas. La Reina se mostró muy interesada en cómo afrontan estos próximos meses desde la institución, ya que tras al campaña de Navidad suelen reducirse las aportaciones. Para esta visita, la Reina Sofía apostó por un sencillo y favorecedor estilismo compuesto por pantalón de color verde oscuro, chaqueta jaspeada y blusa con lazada, así como una mascarilla de tipo FFP2.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Banco de Alimentos de Badajoz (@bancoalimentosbadajoz)

Esta visita se enmarca en la gira que doña Sofía está llevando a cabo desde hace meses por los distintos bancos de alimentos del país, como presidenta de la Fundación Reina Sofía, que colabora de manera directa con este tipo de causas. De hecho, ya estuvo recientemente en el de Cáceres.

Durante toda la jornada, la madre de Felipe VI se mostró muy amable y atenta, una cualidad que han destacado varios de los medios locales que estuvieron en la visita. La Reina no se marchó de Badajoz con las manos vacías, sino que recibió como regalo unos dulces de las Clarisas.

Los últimos tiempos han sido muy intensos para doña Sofía, que a sus 83 años compagina su actividad en el marco de la Fundación Reina Sofía con los diversos compromisos a los que asiste como miembro de la familia real y representante de la Corona. Esta semana, por ejemplo, la madre de Felipe VI presidía en Madrid la conmemoración del 40º aniversario de la fundación de la Asociación Víctimas del Terrorismo, así como la presentación de la campaña “AVT: 40 años trabajando por y con las víctimas”.