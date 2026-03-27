La ex mano derecha de Kate Middleton da las primeras pistas de su nuevo proyecto

Aunque en los últimos días se ha hablado mucho de María Teresa Turrión Borrallo como una figura clave para los príncipes de Gales, lo cierto es que Kate Middleton y el príncipe Guillermo tienen otros apoyos importantes que les ayudan en el día a día. La niñera española de los príncipes Jorge, Carlota y Luis acaba de ser condecorada por el rey Carlos III por sus servicios a la pareja.

Sin embargo, más allá de ella, son varias las personas que trabajan con Kate Middleton y Guillermo, algunas de una manera cercana y constante. Una de estas personas era Natasha Archer quien, hasta hace poco, era un pilar esencial en la vida de la princesa de Gales.

Natasha Archer en un viaje. (Foto: Gtres)

Archer dejó su puesto hace algunos meses después de muchos años trabajando mano a mano con Kate Middleton. Fue el pasado verano cuando la prensa confirmó que la asistente de la princesa iba a dar un paso al frente y a empezar un nuevo camino lejos de palacio.

Aunque llevaba muchos años al lado de los príncipes, su rol fue especialmente importante durante la enfermedad de la princesa. A Natasha Archer se la vio entrar y salir varias veces del hospital en el que fue intervenida Kate Middleton, siempre discreta y sin hacer comentarios.

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La ex mano derecha de la princesa estuvo casada con Chris Jackson, uno de los fotógrafos habituales de la familia real, pero en septiembre del pasado año se informó de que la pareja se había separado. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto.

El nuevo proyecto de Archer

Ahora que está completamente desvinculada de la casa real, Natasha Archer ha aprovechado para centrarse en sus nuevos proyectos. A través de las redes sociales, la ex asistente de Kate Middleton ha compartido un críptico mensaje con el que da algunas pistas sobre su futuro.

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Natasha ha publicado un sencillo post en el que se podía leer la palabra próximamente sobre un fondo blanco y la fecha 2 de abril de 2026. Aunque todavía no ha dado más detalles de en qué está trabajando, muchos de sus seguidores han aprovechado para desearle toda la suerte del mundo y comentar que se trata de un comienzo emocionante.

Además de esta primera publicación, la ex mano derecha de Kate Middleton ha compartido otros dos posts. Uno de ellos con una fotografía de ella en blanco y negro junto a la que ha escrito el siguiente mensaje: «Soy Natasha – fundadora y directora creativa. Después de casi dos décadas trabajando dentro de hogares particulares, estoy encantada de comenzar este nuevo capítulo, ofreciendo servicios de asesoría discretos y a medida para aquellos que buscan orientación a través del armario, presentación personal, dirección creativa y los detalles más delicados que son esenciales en momentos importantes».

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Natasha Archer también ha publicado un tercer mensaje en el que explica que el objetivo de este proyecto es ofrecer asesoramiento estilístico de manera discreta y profesional.