Eugenia de York ya está en casa. La hija menor del príncipe Andrés ha sido dada de alta después de que el pasado miércoles diera a luz a su primer hijo. Un niño cuyo nombre aún no ha sido revelado, pero que es muy posible que pueda recibir el de Andrés o Felipe, en homenaje bien al duque de York o al marido de la reina Isabel, que el próximo mes de junio cumple cien años.

La Princesa abandonaba el Portland Hospital de Londres en compañía del recién nacido y en un automóvil conducido por su marido, Jack Brooksbank, con quien contrajo matrimonio el 12 de octubre de 2018 en una de las últimas grandes bodas royal que se han celebrado. Lo hacía en el asiento de atrás, donde se podía atisbar el capazo en el que iba el pequeño. Muy sonriente, con el rostro sin maquillaje, un abrigo en color camel y un vestido en estampado tartán, Eugenia no da dudado en saludar a los medios, pero no ha habido presentación oficial del bebé ni tampoco declaraciones a la prensa. Un gesto con el que la hija menor del duque de York deja claro que su hijo, a pesar de ser miembro de la Familia Real, va a crecer alejado del ojo público, ya que además, tampoco está previsto que reciba ningún tipo de título ni tratamiento.

Aunque Eugenia no representa oficialmente a la Reina en ningún acto, sí que participa en algunos eventos públicos de carácter familiar. En su momento, el duque de York quiso que sus hijas tuvieran más peso dentro de «La Firma», pero la monarca no atendió a sus peticiones. Por este motivo, aunque el nacimiento del hijo de una princesa es un acontecimiento para el país, Eugenia no tiene por qué seguir la estela de Kate Middleton y presentar a su hijo ante la prensa de manera oficial.

La elección del centro hospitalario no ha sido ni mucho menos casual. El Hospital Portland de Londres es la misma clínica en la que nacieron tanto la Princesa como su hermana Beatriz y que además fue el escogido por Meghan Markle para el nacimiento de su primer hijo, Archie Harrison, a pesar de que en un primer momento intentó dar a luz en su residencia. En este centro también nació el marido de Beatriz de York, Edoardo Mapelli, de manera que tiene unos vínculos muy especiales con toda la familia.

Aunque Eugenia y Jack se trasladaron al Royal Lodge unas semanas antes de que la Princesa diera a luz para poder estar acompañados de los duques de York, no se sabe si en estos momentos la pareja tiene pensado volver a instalarse allí o, por el contrario, optar por el Palacio de Kenstington, en cuyo recinto se encuentra Ivy Cottage, actual residencia de los Brooksbank.

Según marca el protocolo, la Reina fue la primera en conocer los detalles del nacimiento, pero en este caso, dado que la princesa Eugenia no es un miembro senior de la Familia Real ni tampoco ejerce tareas de representación a tiempo completo, la hija del príncipe Andrés publicó la noticia a través de las redes sociales, donde compartió la primera imagen del pequeño. Es probable que siga esta misma estrategia una vez se decida el nombre del niño y tengan la aprobación de la monarca, pero habrá que esperar hasta que la pareja decida compartirlo.