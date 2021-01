Teletrabajo y ‘homeschooling’ son las nuevas modalidad instaladas en la mayoría de las casas de medio mundo y eso incluye a los royals europeos. Pero no es lo mismo tener unas hijas de la edad de la Princesa de Asturias y su hermana, la Infanta Leonor, que tres retoños de menos de 8 años como es el caso de los duques de Cambridge. El príncipe Guillermo y su mujer están experimentando lo que es compaginar el trabajo con el colegio de sus hijos, ya que continúan confinados debido al aumento de casos de positivos y de fallecidos en Reino Unido. Anmer Hall, la residencia de Norfolk en la que se encuentran con sus pequeños, mientras continúa la pandemia y los centros escolares permanecen cerrados, se ha convertido en una mezcla de hogar, oficina y aula infantil.

Una situación que puede resultar estresante para los progenitores, aunque su vivienda no sea precisamente de 70 metros cuadrados. A los duques de Cambridge no les ha quedado más remedio que adaptarse a la situación y, aunque con su mejor sonrisa y una buena predisposición, las circunstancias están empezando a pasarles factura. Así lo ha confesado la propia Kate que no dudó en desahogarse durante una reunión que mantuvo con un grupo de padres, con los que compartió a través de videollamada, cómo estaba siendo la experiencia.

«Es agotador», dijo la mujer del Príncipe Guillermo cuando la directora de un colegio de Londres que participaba en la reunión, les pidió a cada uno de los progenitores, que escogiera una palabra que describiera la tarea de ejercer de profesores de sus hijos en casa. «Hay cosas que, como padres, tenemos que hacer día a día. Pero supongo que durante el confinamiento hemos tenido que asumir los roles de otras personas de nuestra comunidad que nos ayudaban», comenta la duquesa. «Hemos tenido que convertirnos en profesores», especifica.

La asamblea se desarrollo con una parte a modo de juego donde la directora les hacía varias preguntas y los padres escribían y mostraban sus respuestas en distintas cartulinas. En ese momento Middleton desveló que Matemáticas ha sido la asignatura con la que más problemas ha tenido a la hora de ayudar con los deberes a George y a Charlotte, llegándose a puntuar con un «-5».

Aunque su marido no estuvo presente en la videoconferencia, sí tuvo un papel importante gracias a la confesión de su mujer. Kate confirmaba que forma un gran equipo con el Príncipe cuando tuvo que responder quién había sido su mejor apoyo a la hora de llevar a cabo las tareas del colegio con sus hijos. Mientras que otros padres escribían «mi mujer y mis hijos», o «los niños», en la cartulina que muestra la nuera del Príncipe Carlos se lee claramente el nombre de su marido: «William».

Mamá multifunción

Las imágenes se han compartido a través de las redes sociales del Palacio de Kensington. En ellas Kate Middleton aparece ataviada con un look en colores verde con una blazer de Massimo Dutti, y un jersey en los mismos tonos y tras ella se pueden ver varias fotografías familiares. Se la ve tranquila, relajada y divertida, mostrando una imagen cotidiana que la acerca aún más al resto de madres británicas que están en su misma situación.

Tal era la atmósfera que se respiraba durante la videollamada, que la duquesa de Cambridge llegó incluso a confesar que también había ejercido de estilista capilar con sus pequeños. «Para espanto de mis hijos, durante el confinamiento me he convertido en peluquera», bromea provocando las risas del resto de padres. Ha sido un desafío «tener que hacer malabarismos con el trabajo, la vida en familia, los deberes y todo lo demás», y aunque esta situación ha llegado a sobrepasarles, no se le olvida abogar por la salud y el cuidado de los propios progenitores: «Para nuestros hijos también es importante que cuidemos de nosotros mismos».