Eugenia y Beatriz de York: amargo cumpleaños y rumores de crisis

La princesa Eugenia de York cumple 36 años en uno de los momentos más complicados de su vida. La hija menor de Andrés Mountbatten-Windsor y de Sarah Ferguson se encuentra, al igual que su hermana, en el punto de mira por las actividades de sus padres y su relación con Jeffrey Epstein. Una situación que ya ha pasado factura al hermano del rey Carlos III, que ha sido despojado de sus títulos y honores y está siendo investigado por las autoridades británicas.

Es en este contexto en el que la princesa sopla las velas de su 36 cumpleaños. Un aniversario de perfil bajo en el que no habrá grandes celebraciones, ni tampoco felicitaciones públicas. Ni ella ni su hermana son miembros en activo de La Firma y, además, en las últimas semanas se ha puesto en marcha una especie de cordón sanitario en torno a ellas, para evitar que la crisis que rodea a Andrés pueda salpicar más a la institución.

Beatriz y Eugenia de York en Ascot. (Foto: Gtres)

Un perfil discreto

Desde que se desclasificaran los documentos del caso de Jeffrey Epstein, tanto Beatriz como Eugenia han optado por mantener un perfil bajo. Eugenia ha dado un paso atrás en una organización contra la trata de la que era patrona y también ha dejado de publicar en las redes sociales. Se ha refugiado en su marido, sus hijos y su hermana. De su madre tampoco se sabe mucho, más allá de que permanece alejada del Reino Unido para evitar que su situación se complique más. De la misma manera, ni ella ni su hermana han visitado a Andrés en Sandringham.

Mientras que el pasado año la princesa compartió algunas fotografías familiares en sus redes sociales por su cumpleaños, esta vez no ha habido ninguna publicación, ni tampoco se ha dejado ver en público. Un perfil bajo que responde al delicado momento que están viviendo las dos sobrinas del rey Carlos III.

Beatriz y Eugenia de York en Ascot. (Foto: Gtres)

Rumores de crisis

Mientras Eugenia celebra su cumpleaños más amargo, algunas fuentes apuntan a una crisis en el matrimonio de la princesa Beatriz. Según ha trascendido, el matrimonio entre la hija mayor del ex duque de York y el aristócrata Edoardo Mapelli Mozzi está en un momento de distancia, marcado sobre todo por los compromisos profesionales del italiano. Una distancia que ha generado todo tipo de rumores, sobre todo, si se tiene en cuenta la delicada situación en la que está Beatriz. Según apuntan varios medios, Edoardo está preocupado por la posibilidad de que la crisis de imagen de sus suegros afecte a su empresa y esto ha provocado tensiones en su matrimonio. De hecho, en las últimas semanas ha intensificado su agenda internacional.

Títulos cuestionados

La última vez que vimos a Beatriz y Eugenia con los Windsor fue la pasada Navidad, cuando Carlos III se volcó con ellas tras retirarle los títulos a su padre. En aquel momento se pensaba que el monarca estaba buscando opciones para dar un mayor protagonismo a sus sobrinas pero los últimos acontecimientos le han hecho cambiar de postura. Ahora ambas han sido apartadas de todo lo que tenga que ver con la familia real y no se considera apropiado que se las vea con ningún miembro de la institución.

Beatriz de York la pasada Navidad con su marido. (Foto: Gtres)

Aunque ni Beatriz ni Eugenia reciben un sueldo oficial ni representan a la Corona, en los últimos días se ha abierto el debate sobre los títulos que ostentan. Son muchos los sectores que consideran que ha llegado el momento de retirárselos. Una decisión que no parece que Carlos III vaya a tomar de momento, aunque sí que es posible que lo haga Guillermo cuando sea rey. El príncipe de Gales le ofreció a sus primas que hicieran una auditoría de sus finanzas privadas y de las organizaciones benéficas con las que colaboraban para que quedaran zanjadas todas las especulaciones, pero ellas rechazaron esta oferta.