Ya hay fecha para uno de los estrenos televisivos que seguro que no se va a perder la Reina Letizia. El próximo 30 de noviembre, un mes después del 20 cumpleaños de la princesa Leonor, Atresmedia va a estrenar la adaptación a la pequeña pantalla de la novela con la que Sonsoles Ónega obtuvo el Premio Planeta.

Estamos hablando de Las hijas de la criada, que llega a la televisión a través de la plataforma de pago del grupo, Atresplayer, a finales del mes de noviembre. Las primeras imágenes y el tráiler oficial se presentaron en el FestVal de Vitoria este pasado mes de septiembre, pero habrá que esperar aún un poco para ver la serie al completo.

Una producción a la que seguro que no se va a resistir la Reina Letizia, sobre todo porque se trata de una adaptación de la novela de una de sus mejores amigas. De los gustos televisivos de la esposa de Felipe VI no se sabe mucho, más allá de algunos detalles que trascienden de manera puntual. Por ejemplo, precisamente durante el pasado FestVal de Vitoria, la actriz Julia de Castro reveló una anécdota sobre las preferencias de doña Letizia en lo que respecta a la pequeña pantalla. Según contó, coincidió con la Reina en Ámsterdam y ella le dijo que en casa se reían mucho con la serie.

Más allá de este detalle, sí que se sabe que doña Letizia es muy aficionada al cine y a la lectura. Es habitual verla junto al monarca disfrutando de planes privados en salas de Madrid, donde acuden a ver las últimas novedades del séptimo arte. En cuanto a la lectura, ella misma se ha pronunciado en muchas ocasiones sobre cuánto disfruta leyendo. Una pasión que ha sabido transmitir a sus hijas y que intenta también inculcar a las nuevas generaciones, como ocurrió a principios de mes cuando participó en la inauguración del curso escolar.

Una adaptación muy esperada

Aunque el estreno de la serie sobre el libro de Sonsoles Ónega aún no se ha producido, sí que se sabe que la novela ha sido adaptada a la pequeña pantalla gracias a una colaboración de Antena 3 y Buendía Estudios Canarias. La historia se encuentra ambientada entre Galicia y Cuba a principios del siglo XX y pone el foco en los amores prohibidos, los secretos familiares y la lucha de las mujeres en una sociedad dominada por los hombres.

Entre las figuras destacadas que han participado en el proyecto se encuentran Verónica Sánchez, Carlota Baró, Judith Fernández, Martina Cariddi, Alain Hernández, Álex Villazán y Tomy Aguilera, entre otros rostros destacados del panorama artístico nacional. Sonsoles Ónega ha estado muy implicada en el proceso creativo, lo cual ha sido fundamental para garantizar la fidelidad a la esencia de los personajes y a la historia. Además, esto refuerza la idea de que la Reina Letizia quiera verla, como quiso apoyar a su amiga y la sorprendió cuando acudió a una firma de libros en Madrid como una seguidora más.