La Reina Letizia y su mensaje a favor de los libros sacude la polémica de María Pombo

La apertura del curso escolar 2025/2026 en Rincón de Soto, La Rioja, se ha convertido en algo más que un acto institucional. La Reina Letizia, que como cada septiembre ha presidido el inicio de las clases, no solo ha querido mostrar su cercanía con los más pequeños del CEIP Entresotos y con los adolescentes de la sección del IES Gonzalo de Berceo, sino que además ha dejado un mensaje claro y contundente: la lectura es esencial para el crecimiento personal y académico de los niños. Sus palabras, cargadas de convicción, han sido interpretadas por muchos como una respuesta implícita a la reciente polémica protagonizada por la influencer María Pombo, que hace apenas unos días aseguraba en redes sociales que «no sois mejores porque os guste leer».

La Reina, que acostumbra a fomentar la cultura y los hábitos lectores en todos los foros a los que asiste, se ha detenido mesa por mesa preguntando a los alumnos por sus libros favoritos y animándolos a leer todo lo que puedan: «Leer es lo más importante, ayuda a expresarse mejor y a entender mejor». Frente a la idea de que la lectura es un pasatiempo prescindible, Letizia ha defendido que es una herramienta vital que abre la mente, desarrolla el pensamiento crítico y acompaña a lo largo de toda la vida. El contraste entre el discurso institucional de la Reina y las declaraciones de Pombo ha generado un debate público en torno al valor de la lectura en la sociedad actual. Mientras la influencer, con más de tres millones de seguidores en Instagram, insistía en que «leer no te hace mejor persona» y pedía normalizar que haya gente a la que no le guste leer, Letizia, con la solemnidad que exige su papel, subraya que los libros siguen siendo una base fundamental para el desarrollo de los niños y jóvenes españoles.

La Reina Letizia en un acto oficial en La Rioja. (Foto: Gtres)

La polémica no es baladí. En un mundo dominado por pantallas, donde los hábitos de lectura compiten con el consumo de contenido digital inmediato, la discusión sobre si la lectura es imprescindible o no se ha intensificado. Las palabras de Pombo fueron interpretadas por muchos como una banalización de un hábito que requiere tiempo, paciencia y esfuerzo, pero que, según múltiples estudios, mejora la memoria, la concentración y la capacidad de empatía. En este contexto, la intervención de la Reina en La Rioja no ha sido un discurso rutinario de inauguración escolar, sino también una toma de posición en el debate cultural. Además, los datos refuerzan la visión de doña Letizia. El último Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España señala que más del 68% de la población mayor de 14 años lee libros, con los jóvenes entre 14 y 24 años a la cabeza, alcanzando un 74%. Un porcentaje que demuestra que, lejos de estar en crisis, la lectura sigue teniendo un papel central en la vida de los más jóvenes.

El estilo Letizia para su cita para la inauguración del curso escolar en La Rioja

En su visita al CEIP Entresotos y al IES Gonzalo de Berceo de Rincón de Soto, la Reina Letizia ha destacado también, más allá de lo anterior, por su elección de estilo. La esposa del Rey Felipe VI ha estrenado una camisa de Adolfo Domínguez azul celeste con rayas blancas y negras, de algodón y manga larga, combinándola con unos pantalones culotte negros de Hugo Boss que conserva desde 2019. Ha completado el conjunto con babies Paula de Sézane, cómodos y de tacón ancho, y accesorios discretos: pendientes en forma de rayo de Bárbara Goenaga y su anillo de Corterno. El look, que combina comodidad y elegancia, reafirma su estatus como referente de estilo incluso en actos escolares.