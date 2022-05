Apenas queda un mes para que se celebre el Jubileo de Platino de la Reina Isabel y poco a poco se van conociendo algunos detalles sobre cómo van a ser los festejos. Una fecha histórica para la monarca, que el pasado mes de febrero cumplió setenta años como Reina, desde el prematuro fallecimiento de su padre, el Rey Jorge VI.

A pesar de que no es un feliz momento para la soberana, Isabel II sigue plenamente comprometida con la institución. Es más, es cierto que se ha visto obligada a reducir su agenda por los achaques de salud y los problemas de movilidad, pero se mantiene todo lo activa posible. De hecho, algunas fuentes aseguran que limita sus compromisos a los más importantes, prueba de ello es que no estuvo en las celebraciones del Día de la Commonwealth, pero sí en el homenaje al duque de Edimburgo que se celebró en la Abadía de Westminster.

Aunque todavía es pronto para saber la estructura de los festejos del Jubileo de la Reina, ya ha trascendido una decisión que la soberana ha tomado. Según se ha hecho público, en el balcón del Palacio de Buckingham solo aparecerán los miembros que actualmente ejercen funciones oficiales. Esto limita la presencia a la monarca, el príncipe de Gales y su esposa y los duques de Cambridge. Podrían estar presentes otros royals como los duques de Gloucester, los duques de Kent o el príncipe Michael de Kent y su esposa que, puntualmente, representan a ‘La Firma’, pero no participan de manera intensa y regular.

Esta decisión deja claras varias intenciones por parte de la Reina. La primera, y más importante, descarta que los duques de Sussex o el príncipe Andrés y sus hijas participen en este compromiso. Además, es más que probable que ninguno de los hijos de los duques de Cambridge estén en el balcón, ya que no son de facto, ‘royals trabajadores’.

Pese a que hace algunas semanas se especuló con la posibilidad de que los duques de Sussex viajaran a Londres para esta fecha, parece que, de hacerlo, no participarán en los actos oficiales. Esto no significa que no puedan estar en compromisos privados u otros de menos envergadura, según la Reina considere oportuno. Una realidad que se extiende al príncipe Andrés quien, a pesar de que ha logrado cerrar su pleito con Virginia Giuffre, no ha demostrado ni su culpabilidad ni su inocencia, por lo que no ha recuperado su papel de antaño.

Tras la reciente visita de los Sussex a la Reina -privada y antes de viajar a los Juegos Invictus de Holanda-, se comentó que la monarca había invitado a la pareja a las celebraciones del Jubileo y que Harry y Meghan le habían prometido a la Reina que volvería a ver de nuevo a Archie Harrison y conocería a Lilibet. No obstante, no se concretó cuándo podría ocurrir esto ya que, no hay que olvidar que el duque de Sussex mantiene un enfrentamiento con el Gobierno por temas relacionados con la seguridad.