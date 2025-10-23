A pocas semanas de que los príncipes de Gales se muden a su nuevo hogar en Windsor, el príncipe Guillermo está ultimando los detalles de un viaje muy especial al otro lado del Atlántico. El Palacio de Kensington ya ha confirmado algunos detalles de la visita del heredero a Brasil con motivo de la entrega del Premio Earthshot, una de las iniciativas con las que más implicado está el hijo mayor del rey Carlos III.

Será el día 5 de noviembre en Río de Janeiro cuando se celebre la ceremonia de entrega del galardón. Es la primera vez que el Premio Earthshot llega a América Latina y la elección de Brasil se debe a la relevancia a nivel ecológico así como a la biodiversidad del país. En anteriores ediciones, el galardón ha pasado por Londres, Boston, Singapur y Ciudad del Cabo.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en un acto juntos. (Foto: Gtres)

El Premio Earthshot es un galardón medioambiental global creado por el príncipe Guillermo y sir David Attenborough en 2020. Está inspirado en el Moonshot del presidente Kennedy, que impulsó la carrera espacial hacia la Luna. El objetivo de este reconocimiento es identificar, apoyar y ampliar soluciones innovadoras para reparar y regenerar el planeta antes de 2030. El premio lo gestiona la Royal Foundation y cuenta con un consejo global integrado por personalidades de diversos paísea como David Attenborough, Rania de Jordania, Cate Blanchett, Shakira y Yao Ming.

Fuentes oficiales han anunciado que el príncipe Guillermo presidirá la ceremonia de entrega en Río, pero no estará a su lado su esposa. El motivo de la ausencia de la princesa de Gales no se ha confirmado, pero no hay razones para pensar que sea por su estado de salud. Kate Middleton ha ido intensificando su agenda en los últimos tiempos y ya está plenamente activa tras haber terminado el tratamiento para el cáncer y revelar que la enfermedad estaba en remisión.

No obstante, hay que tener en cuenta que la mudanza a Forest Lodge se prevé para esos días, por lo que la nuera del rey Carlos III tendrá muchas cosas de las que ocuparse para que la residencia esté a punto lo antes posible. Además, no es la primera vez que la princesa se ausenta de esta gala, a la que ya ha faltado los dos últimos años.

Los acompañantes de Guillermo

A pesar de que el heredero no podrá contar con el apoyo de su esposa, el príncipe de Gales estará muy bien acompañado en este viaje. A la gala de entrega del premio van a asistir numerosos rostros conocidos, como la cantante Kylie Minogue y el ex campeón de F1 Sebatian Vettel. Está prevista la presencia de artistas brasileños como Anitta y Gilberto Gil, así como el cantante canadiense Shawn Mendes. Además, la modelo Gisele Bündchen va a formar parte del jurado.

Los príncipes de Gales juntos en Boston. (Foto: Gtres)

Esto significa que el príncipe Guillermo va a estar muy bien rodeado en este viaje a pese a la ausencia de Kate Middleton quien, no obstante, ha seguido de cerca todo el proceso de selección de los finalistas y estará al tanto de los detalles de la ceremonia.