La Reina Sofía está a pocas semanas de celebrar su 86 cumpleaños y se encuentra en un momento complejo de su vida, tras la reciente publicación por parte de OKDIARIO de los polémicos audios de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos. A pesar de que no ha tenido que ser fácil para ella, la madre de Felipe VI ha continuado con su agenda oficial y no se ha pronunciado sobre el tema, al menos, no de manera pública. Doña Sofía sigue siendo uno de los miembros más importantes de la Familia Real y un apoyo fundamental para los Reyes don Felipe y doña Letizia, sobre todo hasta que la princesa Leonor y la infanta Sofía tengan agendas propias.

La Reina Sofía compagina los compromisos a los que asiste como miembro de la institución con otros actos, la mayoría de ellos en el marco de las actividades de la Fundación Reina Sofía, con la que está absolutamente volcada. Las causas relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza, las enfermedades neurodegenerativas, los bancos de alimentos y la música ocupan gran parte de su tiempo. De hecho, pronto tendrá que viajar a Nueva York para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Sophia a la Excelencia, otorgado por el Queen Sofía Spanish Institute. Este año se ha otorgado al compositor y director de orquesta Gustavo Dudamel.

La Reina Sofía en Oviedo en 2023. (Foto: Gtres).

Un acto que se solapará con su cumpleaños, para el que no hay previstos grandes fastos. Doña Sofía el pasado año celebró sus 85 años en Zarzuela, rodeada de sus seres queridos, poco después del 18 cumpleaños de la princesa Leonor. La fiesta de la heredera reunió a casi toda la familia en el Palacio de El Pardo, después de que la hija mayor de los Reyes jurara la Constitución.

Así ha vivido la polémica de Bárbara Rey

Con motivo de su 86 cumpleaños, la revista ¡Hola! ha publicado un reportaje en el que analiza cómo han sido los últimos meses en la vida de la Reina Sofía, marcados por la polémica de los audios. Un escándalo que, según fuentes a las que ha tenido acceso la revista, ha afrontado de la única manera que siempre ha hecho con los contratiempos: con la sonrisa por delante. Según ¡Hola!, «doña Sofía está en otra etapa vital, en un momento magnífico y muy especial, aunque ensombrecido por la muerte de sus seres queridos, especialmente la de sus dos sobrinos Fernando y Juan Gómez-Acebo y algunos leales amigos». A la madre de Felipe VI ya no le duelen las cosas como antes porque han sido muchos golpes a lo largo de los años.

La Reina Sofía, en el funeral de Juan Gómez Acebo. (Foto: Gtres).

Doña Sofía nunca cuenta detalles sobre lo que ocurrió en realidad con su matrimonio, ni siquiera con sus amigos más íntimos. Siempre ha sido muy discreta con este tema. De hecho, las fuentes a las que ha tenido acceso ¡Hola! aseguran que prefiere mantenerse al margen de las últimas noticias y que no ha seguido todo lo que se ha publicado en los medios. Ella solamente está pendiente de su trabajo y de la institución.

Tampoco se siente enfadada, sino que se mantiene serena, sin quejarse, porque la vida hay que tomársela como viene en cada momento. El drama no tiene cabida en su manera de pensar y prefiere disfrutar del día a día y afrontar las cosas con humor, sobre todo, porque en el pasado tampoco lo ha tenido fácil. Han sido muchas las cosas que ha tenido que vivir y que han sido claves para darle forma a su personalidad. Según publica la citada revista, no es una persona plenamente feliz, pero tampoco infeliz. Doña Sofía es consciente de que no puede cambiar el pasado, pero cree que todo ha merecido la pena. Es más, a pesar de que nunca ha visitado a Juan Carlos I en Abu Dabi y de que han sido contadas las veces que se han visto en España, tampoco tiene malas palabras para él. Ambos mantienen contacto telefónico y se tienen un cariño mutuo. Un cariño que es el resquicio de un amor que sí existió en el pasado.

La Reina Sofía en un acto en Madrid. (Foto: Gtres).

Familia e institución

A pesar de su edad, para la Reina Sofía la institución y el Rey siguen estando por delante de todo. Por eso, siempre está disponible para representar a la Corona, aunque se guarda tiempo para sus causas más personales. A día de hoy sigue siendo uno de los miembros más queridos de la monarquía y disfruta mucho en los actos en los que participa, en los que recoge el cariño de los españoles. De hecho, no le gusta nada que la llamen Reina emérita, porque sigue trabajando y pretende seguir activa.

Más allá de la institución, otra de las cosas que más ha preocupado a la Reina Sofía a lo largo de los años es la familia. Después de unos años complicados ha conseguido que la familia deje atrás una etapa complicada y vuelva a estar unida, algo que le hace especial ilusión.