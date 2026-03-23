Eclipse a Carolina y una notable ausencia: la cara b del Baile De la Rosa

A pocos días de la histórica visita del Papa León XIV a Mónaco, el Principado se ha vestido de gala para una de las citas más esperadas del año. La princesa de Hannover ha vuelto a ejercer de anfitriona del Baile de la Rosa. Una velada que esta edición ha tenido toques futuristas y a la que han asistido muchos rostros conocidos del panorama aristocrático, además de miembros de la familia Grimaldi.

Una noche de glamour y estrellas en la que la hermana del príncipe Alberto no ha sido la única protagonista, sino que ha tenido que rivalizar con su cuñada, con la que, por cierto, no se lleva especialmente bien. Mientras que la princesa Estefanía no ha acudido a la cita -nunca lo hace en realidad-, Charlene sí que lo ha hecho. Acompañando al príncipe Alberto, la consorte ha derrochado elegancia en la velada en la que Carolina siempre acapara la atención. Esta vez no ha podido ser y aunque habitualmente no asiste, en las últimas ediciones sí que lo ha hecho.

Los príncipes Alberto y Charlene en el Baile de la Rosa. (Foto: Gtres)

Una inesperada ausencia

Aunque el duelo de estilo entre Charlene y Carolina ha sido lo que más interés ha generado -en esta ocasión con la ex nadadora como clara ganadora-, lo cierto es que ha habido otros detalles de la velada que también han llamado la atención.

Entre ellos, la ausencia de Carlota Casiraghi. Aunque la hija mayor de la princesa de Hannover siempre suele acudir a esta cita, este año no lo ha hecho. En su lugar, Carolina ha estado arropada por su hija menor, la princesa Alexandra de Hannover, así como por su nuera, Beatrice Borromeo, que ha sido una de las más elegantes con un precioso vestido negro con bordados y joyas de la firma española Suárez.

Carolina de Mónaco en el Baile de la Rosa. (Foto: Gtres)

No han trascendido los motivos de la ausencia de Carlota Casiraghi a este Baile de la Rosa, aunque es posible que tengan que ver con sus últimos movimientos profesionales. La hija de la princesa no tiene un papel activo dentro de la familia Grimaldi y está muy centrada en su carrera en el mundo de las letras. Además de Carlota, este año también se ha ausentado su hermano mayor, Andrea Casiraghi, y su esposa Tatiana Santo Domingo. Como era de esperar, ni la princesa Estefanía ni sus hijos han estado presentes en la velad, pero esto es algo habitual.

Alejandra de Hannover en el Baile de la Rosa. (Foto: Gtres)

Un viaje al espacio exterior

Este año, la princesa de Hannover ha vuelto a confiar la dirección artística al diseñador Christian Louboutin, que lleva ocupándose desde esta tarea desde 2022. Antes lo hacía su íntimo amigo Karl Laferfeld. La temática de esta edición ha sido claramente futurista, un viaje al espacio exterior para celebrar las siete décadas de esta emblemática cita. Louboutin, al que hemos visto posando junto a la princesa Carolina, ha contado el apoyo de Benoît Miniou.