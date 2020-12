Gracias a las nuevas tecnologías como lo son las redes sociales, en concreto Instagram podemos descubrir más detalles sobre la realeza. Charléne de Mónaco que de vez en cuando comparte con su más de 200 k de seguidores algunas instantáneas, ha posteado unas imágenes de lo más divertidas para dar el pistoletazo de salida a la Navidad. Como era de esperar, lo ha hecho de la manera más original y nunca vista junto a su marido, Alberto de Mónaco. En la primera imagen aparecen Charléne y Alberto de Mónaco de lo más felices rodeados de sus allegados en un escenario donde el enorme árbol de Navidad ha sido el gran protagonista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Alberto de Mónaco también ha sorprendido con su imagen más divertida. El Príncipe ha posado junto a sus dos hijos mellizos vestido de … ¡Papá Noel! y unas divertidas gafas de reno que no le han faltado detalle. Aparece gritando mientras su hijo Jaime posa orgulloso y su hermana no tanto, pues parece que no quería hacerse la fotografía por el gesto con el que sale.

Charléne de Mónaco también ha posado, pero lo ha hecho abrazada a su mascota, un chihuahua que luce un collar, también muy navideño y acorde con el fondo. La Princesa presume de nuevo look que estrenaba hace pocos días. Un corte de pelo algo más arriesgado, ya que uno de los laterales se lo ha rapado, pero da igual a Charlene ¡todo le queda bien! De esta manera, ha demostrado -una vez más-, que para ella no hay límites y que en cuanto a estilo, se puede decir que ha roto todos los esquemas, ya que pertenece a la realeza. La esposa del príncipe Alberto, es una mujer que no le teme a los cambios y se ha convertido en una de las royals con más personalidad de los últimos tiempos.

Fue en la celebración navideña del pasado 16 de diciembre que tiene lugar cada año en el Palacio de Mónaco donde Charlene sorprendió con su nueva imagen. Ahí fue donde pudimos ver a la Princesa con un look alternativo, lejos de los clásicos conjuntos protocolarios que en la mayoria de ocasiones tiene que lucir. Con el paso del tiempo, apodada como ‘la princesa rebelde’, Charlene ha demostrado que la monarquía y el estilo pueden ir de la mano.

En sus redes sociales personales, se ha podido ir viendo algún que otro detalle de su vida privada. Sin ir más lejos, el pasado 10 de diciembre compartía en esta misma red social una estampa de lo más familiar junto a Alberto de Mónaco y sus hijos. Fue en el cumpleaños de los pequeños de la casa cuando hicieron una celebración de lo más íntima donde aparecen Gabriela y Jaime con unos divertidos pijamas que por lo que se puede apreciar son de lo más calentitos. Este festejo ha tenido que llevarse a cabo así debido a las restricciones sanitarias causadas por la Covid-19, pues el pasado año, celebraron esta fecha tan señalada en su calendario por todo lo alto con una gran fiesta infantil donde los pitufos fueron los protagonistas de la velada.