De Diana a Meghan: la evolución de los Windsor en un escenario icónico

El Jubileo de Platino de la Reina Isabel está a punto de comenzar. Durante los próximos días, Londres y otras zonas del Reino Unido serán el escenario de una celebración histórica, en la que se conmemoran los setenta años de reinado de una monarca que ha sobrepasado ya todos los récords. Una cita muy especial de la que poco a poco van trascendiendo detalles, pero que además coincide con la celebración oficial del cumpleaños de la monarca, con el tradicional Trooping the Colour. Una jornada en la que la familia real sale al balcón del Palacio de Buckingham para disfrutar de la exhibición aérea y saludar a los británicos y en la que, hasta la fecha, ha participado casi todo el grueso de los Windsor. Este año, sin embargo, parece que será distinto, sobre todo, a raíz de los escándalos del príncipe Andrés y la salida de ‘La Firma’ del príncipe Harry y Meghan Markle.

A pesar de que no han trascendido demasiados detalles sobre los festejos, el Jubileo de la Reina supondrá el regreso al Reino Unido de los duques de Sussex, de manera oficial. Se sabe que hace unas semanas hicieron una visita privada a la Reina, antes de viajar a Holanda, pero esta vez su vuelta va a tener un carácter más institucional. Sin embargo, fuentes oficiales han confirmado que ni la pareja, ni tampoco el príncipe Andrés estarán en el balcón de Palacio. Un honor que ha quedado reducido a los miembros senior de la familia, los que ejercen labores de representación de la Corona. A esto hay que añadir que se ha confirmado que habrá un posado oficial de la monarca con las nuevas generaciones de la familia, esto es, solo con los herederos: Carlos, Guillermo y Jorge.

El balcón del Palacio de Buckingham en el Trooping the Colour -pero también en otras fechas señaladas como bodas o coronaciones- es el escenario que mejor refleja el cambio en la familia real. De los primeros tiempos en los que el Rey Jorge VI posaba con su esposa y sus dos hijas, hasta la actualidad, donde la transformación es más que significativa. Imposible no recordar a Diana de Gales, icono de estilo, con sus hijos, o a Sarah Ferguson compartiendo confidencias con ella. Por no hablar de las dos veces en las que se ha visto a Meghan Markle, una figura casi a la sombra de Kate Middleton, cuyos hijos además han acaparado gran parte de la atención en la mayoría de ocasiones, sobre todo el pequeño Louis, que disfrutó muchísimo en su debut.

Imágenes para la historia que dejan claro qué figuras son los miembros imprescindibles para la Corona, a pesar de que la ausencia de algunos, como el duque de Edimburgo, ha sido el resultado del curso de la vida, no tanto de una decisión de la monarca. De la misma manera que se espera que la Reina pose con sus herederos, el balcón de Buckingham refleja esta idea de continuidad histórica, ya que, al margen de colaterales, son precisamente la soberana y sus herederos directos los que nunca faltan. No te pierdas nuestra galería con las mejores imágenes de este señalado escenario.