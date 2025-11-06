El día que la Reina Letizia desterró su anillo de compromiso

Este jueves, 6 de noviembre, se cumplen 22 años desde que el Rey Felipe y la Reina Letizia hicieron oficial su compromiso. Para la especial ocasión, invitaron a más de 300 periodistas al Palacio de la Zarzuela, a los que comunicaron la noticia con un emotivo discurso en el que intercambiaron gestos cómplices y cariñosos. Pero más allá de eso, también fue la fecha en la que la entonces periodista mostró por primera vez su anillo de pedida, una pieza que con el paso de los años se ha quedado desterrada de su joyero a pesar del gran valor sentimental que posee.

«Creo que es de oro blanco y así», comentó Letizia, aún novata en el mundo de la joyería por aquel entonces. Se trataba de un diseño de la joyería Suárez, de la colección Grace, y era considerada una Alianza de la Eternidad por su confección en oro blanco y en diamantes de talla baguette. Estaba valorada en 3.000 euros y la encargó por catálogo el Rey Felipe. No obstante, fue su entonces cuñado, Iñaki Urdangarin, quien la recogió, algo que con los años se convirtió en un problema.

En 2011 salió a la luz la implicación del marido de la infanta Cristina en el Caso Nóos. Se trataba de un escándalo de corrupción en el que se acusaba a varias personas de desviar, a través de una red de empresas privadas, cerca de 6.000.000 de euros de fondos públicos (procedentes de convenios con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana). Nada más conocerse la vinculación del mencionado con el caso, la Reina Letizia se quitó el anillo y jamás volvió a ponérselo, explicando de manera oficial que había decidido no llevarlo más porque le resultaba muy incómodo para dar la mano. No obstante, hay una historia detrás que continúa dando mucho de qué hablar.

Según el relato publicado en el libro Urdangarin. Un conseguidor en la corte del Rey Juan Carlos, Diego Torres, el ex socio de Iñaki, le acompañó al entonces duque de Palma a recoger el anillo de compromiso destinado a la Reina Letizia. Pero no solo eso, y es que fue el propio Torres quien desveló, en una conversación privada, que la joya se había pagado con la tarjeta de crédito de la Fundación Nóos. Un dato que desató todo tipo de conjeturas sobre el uso de fondos de la entidad para gastos personales, algo que terminó teniendo como consecuencia el destierro del anillo del joyero de la reina, consolidada como una pieza histórica pero incómoda dentro de la historia de la Familia Real española.

Una joya y un libro

Más allá del anillo de compromiso que mostró la Reina Letizia a los periodistas aquel 6 de noviembre de 2003, el Rey Felipe tampoco se quedó atrás, y compartió con todos los presentes el regalo que había recibido de parte de su, por aquel entonces, futura mujer. Eran unos gemelos de zafiro y oro cuyo valor, según los expertos, ascendía hasta los 2.000 euros. A esta joya añadió un libro, El doncel de Don Enrique el Doliente.