Así serán los funerales de Víctor Manuel de Saboya en Italia

El pasado 3 de febrero se conoció la noticia de la muerte de Víctor Manuel de Saboya, hijo del último rey de Italia, Humberto II. El príncipe falleció en la ciudad suiza de Ginebra a los 86 años, tal como confirmaron fuentes oficiales en un comunicado. Ahora, varios días después de su fallecimiento se han conocido los detalles de cómo se van a llevar a cabo las exequias del padre de Manuel Filiberto de Saboya, una de las figuras más polémicas de la esfera royal de las últimas décadas.

Según ha adelantado el canal de televisión Tv2000, propiedad de la Conferencia Episcopal Italiana, los funerales del príncipe se celebrarán dentro de unos días, el próximo 10 de febrero por la tarde en la Basílica de Superga (en Turín), un templo vinculado históricamente a la dinastía de los Saboya. Una información que ha sido confirmada por parte de la Casa Real de Saboya a través de un comunicado, en el que se han ofrecido todos los detalles de las exequias, después de que en un primer momento se hubiera apuntado a que se celebrarían de manera privada.

Víctor Manuel de Saboya con su familia en una imagen de archivo. / Gtres

«El funeral de Su Alteza Real Víctor Manuel, duque de Saboya y príncipe de Nápoles, en estudio se celebrará en la Catedral de Turín a las 15.00 horas del sábado 10 de febrero», comienza diciendo el texto, en el que se matiza que el acceso al templo solo será posible a través de una invitación, aunque no se indica qué personalidades acudirán a las exequias del príncipe. «Tras el rito fúnebre, Su Alteza Real será enterrado en la estricta intimidad en la Cripta Real de la Basílica de Superga, lugar entierro tradicional de la dinastía de los Saboya», sentencia el comunicado.

Asimismo, se ha anunciado que el viernes, a partir de las 12:30 de la mañana y hasta las 21:00 horas, será posible visitar la capilla ardiente de Víctor Manuel de Saboya, que será ubicada en la Iglesia de Sant’Uberto, dentro del complejo del Palacio Real de Venaria Reale. El comunicado finaliza con unas palabras de agradecimiento por parte del príncipe Manuel Filiberto, su hijo, así como el resto de miembros de la Casa Real de Saboya, por los mensajes de condolencias en este triste momento.

Un templo unido a los Saboya

La elección del templo no ha sido casual. La iglesia fue construida en el siglo XVIII por mandato del rey Víctor Amadeo II de Saboya, en honor a la Virgen de Gracia. Precisamente allí descansan los restos mortales de varios miembros de la realeza con vínculos familiares con los Saboya, como es el caso del rey Amadeo I de España, Tomislav II de Croacia (segundo hijo del príncipe Manuel Filiberto) o Irene de Grecia (esposa de Aimón de Saboya). No obstante, en la basílica no están los restos de los padres de Víctor Manuel, que descansan en Roma y Francia.

La princesa Victoria de Saboya en una imagen reciente. / Gtres

El futuro de la Casa Real de Saboya

Después de la muerte del príncipe Víctor Manuel, los derechos dinásticos al desaparecido trono de Italia recaen en su nieta Victoria debido a que su padre renunció a ellos y a que en 2020 se llevaron a cabo una serie de cambios en las leyes que permitían ostentar la jefatura de la casa a las mujeres y determinaban la aplicación de la primogenitura como orden en la sucesión. Si estos cambios no se hubieran hecho, ahora los derechos habrían pasado a la rama de Amadeo de Aosta, primo de Víctor Manuel.