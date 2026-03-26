Controversia en Noruega: del mensaje de unión de Haakon y Mette-Marit a los que piensan en ruptura

Si hay algo que ha quedado claro tras la controvertida entrevista de la princesa Mette-Marit a la cadena pública noruega es que la nuera del rey Harald se sintió manipulada por Epstein y que, sobre todo, su marido está dispuesto a permanecer a su lado a cualquier coste.

El príncipe Haakon no la ha dejado de lado en ningún momento, a pesar de que la reputación de la monarquía está en sus horas más bajas. «Nuestra relación se basa en cimientos sólidos. Llevamos juntos más de 25 años. Y, afortunadamente, hemos logrado construirla de tal manera que permanecemos unidos. Cuando uno se casa, es para las buenas y las malas. Además, Mette es cariñosa, inteligente y verdaderamente fuerte. Por eso siempre quiero tenerla a mi lado cuando surge algún problema», declaró el heredero ante las cámaras.

Mette-Marit de Noruega durante la entrevista. (Foto: NRK)

Sin embargo, los escándalos que rodean a la princesa junto a su delicado estado de salud son cuestiones de gravedad que han afectado a la institución. Mette-Marit no puede participar en todos los actos oficiales que le gustaría y está a la espera de un trasplante de pulmón que todavía no se ha concretado. Además, son muchos los sectores del país que consideran que no es apta para ocupar el puesto de consorte cuando se produzca el relevo en el trono. Incluso hay quien cree que la princesa Ingrid Alexandra tendría que ser la que sucediera al actual rey Harald.

No obstante, además del apoyo del príncipe Haakon, la princesa tiene el del monarca y su esposa. Prueba de ello son las bonitas palabras que Harald le dedicó en la cena de gala en honor de los reyes de Bélgica, en la que recordó que a Mette-Marit le habría gustado estar presente, pero su salud no se lo permitía.

Crisis matrimonial

A pesar de que ni ella ni Haakon han hablado nunca de una crisis en la pareja, hace unos días fueron fotografiados en las inmediaciones de Skaugum acompañados de la ex institutriz del príncipe y de una conocida terapeuta. No se ha confirmado qué tipo de relación mantienen con ella, aunque es probable que les esté ayudando con estrategias para gestionar la delicada situación en la que se encuentran.

El matrimonio ha decidido permanecer unido ante la adversidad, incluso a costa de la crisis de imagen que todo esto ha generado para la institución. Sin embargo, algunas fuentes consideran que el príncipe Haakon debería dar un paso al frente y separarse para garantizar el futuro de la Corona.

Mette-Marit en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Una posible separación

El psicólogo y experto en televisión Benjamin Baarli Silseth ha hecho unas declaraciones a la revista Se og Hør en las que opina de la entrevista de la pareja y, en especial, de la actitud de Haakon. Según apunta, las palabras de Haakon y su intención de permanecer al lado de Mette-Marir responden a la idea tradicional de una relación matrimonial de estar en lo bueno y en lo malo. Sin embargo, a pesar de que alaba la actitud de Haakon, considera que sus declaraciones son fruto de un guion, demasiado formales: «Creo que existe la sensación de que esto es lo correcto que hay que decir ahora mismo», aseguró el experto, que recalca que es difícil juzgar si es sincero.

Mette-Marit de Noruega durante la entrevista. (Foto: NRK)

El experto en realeza Johan T. Lindwall, redactor jefe de Svensk Damtidning considera que podría haber una ruptura matrimonial. «Parece que hay algo más detrás de todo esto. Están preparando el terreno para algo que podría suceder, y podría ser algo más importante que esto», dijo.

El experto considera que Haakon se siente decepcionado con su esposa y la situación que ha ocasionado en la familia real. Por eso no descarta una ruptura o bien que el día que se convierta en rey anuncie que su hija será la que reine a su lado, y no su esposa.