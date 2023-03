La imagen más viral de los Reyes: Felipe tocando el cajón flamenco y Letizia de espectadora junto a él

Podría decirse que el comienzo de semana ha sido cuanto menos ajetreado para los Reyes de España. Hace tan solo unos días se daba a conocer la agenda próxima de Sus Majestades, especialmente marcada por el ámbito cultural, motivo por el que durante esta misma mañana se han visto obligados a desplazarse a Cádiz para dar pistoletazo de salida a una serie de actos oficiales, entre los que estaba la inauguración del IX Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), celebrado en el Gran Teatro Falla de la ciudad andaluza. Una ocasión en la que don Felipe y doña Letizia se han dado un baño de masas, destacando especialmente esta última al decantarse por un favorecedor vestido en color lila de la firma sevillana Cho Atelier.

Pero los quehaceres del matrimonio real no quedaban ahí, y tras el acto inaugural, el Rey y su esposa tuvieron oportunidad de visitar las exposiciones ubicadas en la Casa de Iberoamérica de los distintos organizadores del CILE, además de asistir al almuerzo ofrecido con ocasión del IX Congreso Internacional de la Lengua Española en el Taller de Forjas del Museo «El Dique» de los Astilleros Navantia. Para poner el broche de oro al lunes, en torno a las 19:30 horas, el soberano y la consorte han asistido al Concierto Tempo de Luz en el Gran Teatro Falla, organizado por el Instituto Cervantes y la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID). Una actuación basada en un repertorio de flamenco desde sus raíces hasta las propuestas más innovadoras, siendo completado el programa de Carmen Linares, Marina Heredia y Arcángel por el baile de Ana Morales, las guitarras de Miguel Ángel Cortés y José Quevedo «Bolita» y la percusión de Pakito González.

Como era de esperar, la Reina Letizia ha vuelto a hacer gala de su exquisito gusto estilístico al decantarse por un nuevo atuendo que nada tiene que ver con el que lucía esta misma mañana con el color lila como principal protagonista. Para cerrar la tarde, la consorte ha apostado por repetir fórmula de Hugo Boss al enfundarse en un modelo de la firma en color negro, flecos y escote rejilla que estrenaba en diciembre de 2019 en la 99ª edición de los Premios Internacionales de Periodismo de ABC Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote y que posteriormente lucía de nuevo en la XXXVI edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, demostrando así que es una de las opciones favoritas de su armario. A lo largo de esta tarde, doña Letizia lo ha combinado con unos salones a tono ligeramente destalonados y un sencillo recogido de moño bajo con raya lateral, dando así más elegancia si cabe al look final.

No obstante, lo que más ha llamado la atención no ha sido en absoluto el atuendo de la madre de la Princesa Leonor, sino la actitud del monarca, que no ha tenido reparo en subirse a un cajón y entonar una melodía con las palmas de sus manos alrededor de otras personas especializadas en ese ámbito musical en concreto. Unos minutos más tarde, su esposa se sentaba en otro cajón para aplaudir lo que estaba sucediendo entre risas, mientras que Felipe VI hacía lo propio, protagonizando una de sus estampas más distendidas hasta la fecha.

De esta manera, tanto Felipe VI como su esposa han puesto punto final a una jornada especialmente importante para todas los profesionales de la lengua hispana. El Instituto Cervantes no tiene otro objetivo que el de fomentar la investigación de esta lengua, motivo por el que convocó en octubre de 1992 el Congreso de la Lengua Española para crear e impulsar nuevas perspectivas en la investigación de esta materia y fortalecer, a la vez, las ya existentes en la comunidad científica. Una idea con la que parecen estar de acuerdo Sus Majestades, razón por la que se ha convertido en una cita anual ineludible para ellos.