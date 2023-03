Fue el pasado martes 14 de marzo cuando se confirmó que la Princesa Leonor (17) iba a comenzar con su formación militar el próximo verano, tal y como hizo en su momento el Rey Felipe VI (55). Según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE), la heredera pasará por los tres ejércitos en periodos de un año. Pues en el futuro, como jefa del Estado, Leonor ostentará el mando supremo de las Fuerzas Armadas de acuerdo con lo dispuesto en el Título II de la Constitución -«refuerza las capacidades de servicio y entrega, y facilita los cometidos de representación que deberá asumir», expresa-. Algo que no habría gustado demasiado a la Reina Letizia que, según la periodista Pilar Eyre, en un primer momento, «se opuso a la educación militar de Leonor».

«Felipe logró convencer a Letizia tras días de mucha tensión, con portazos y gritos», desvela Pilar en una publicación para la revista Lecturas donde añade que, a Letizia, se le haría cuesta arriba ver cómo no están de su mano las decisiones correspondientes al futuro de su hija; y que Leonor «pasa a pertenecer al Estado». «Ya no es su madre la que guía sus pasos, sino el Gobierno», señala.

Sea como fuere, lo cierto es que la Princesa Leonor empezará su formación en la Academia General de Zaragoza del Ejército de Tierra. Después de su paso por la ciudad aragonesa, se incorporará el segundo a año a la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra, donde embarcará en el buque escuela de la Armada, el Juan Sebastián de Elcano. Una vez completada esa formación naval específica, pasará a la Academia General del Aire en San Javier, en Murcia, donde se incorporará a los estudios de cuarto curso (2025-2026) del Ejército del Aire. Una vez finalice este último curso, la Princesa Leonor «se incorporará como cabeza de la promoción que haya terminado ese curso, aunque no ocupará plaza de plantilla», según ha detallado la ministra de Defensa de España, Margarita Robles Fernández.

En este proceso, según avanza el periódico El País Leonor podría contar con un equipo de apoyo que estaría dirigido por una tutora. Concretamente, por Margarita Pardo de Santayana, hija del antiguo jede de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Alfonso Pardo de Santayana, que actualmente es la única mujer destinada en el Cuarto Militar del Rey, una estructura clave en el entramado de la institución que encabeza Felipe VI cuya principal función es la de preparar las actividades militares de los miembros de la Familia Real, así como las audiencias o visitas a acuartelamientos y comunicación con el Ministerio expreso.

La Princesa Leonor renuncia a su sueldo

Los alumnos de los centros docentes militares de formación tienen asignado un sueldo mensual del 60% del sueldo del subgrupo C2, según establece el artículo 5.3 del Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas que se traduce en 417,28 euros al mes. Un dinero, no obstante, que la Princesa Leonor no cobrará. Fuentes cercanas a Casa Real han confirmado a este medio que en el periodo en el que la Princesa Leonor esté realizando esta formación, no recibirá ningún tipo de compensación económica porque «la hija de Sus Majestades, no ha entrado por oposición como el resto de los alumnos».