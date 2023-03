1775 kilómetros son los que separan Madrid del prestigioso UWC Atlantic College, lugar en el que se encuentra la Princesa Leonor. La heredera al trono está a punto de culminar una nueva etapa de su vida. Será en los próximos meses cuando obtenga el título al finalizar el Bachillerato Internacional que está realizando. Una vez termine, disfrutará se sus vacaciones de verano con parada incluida en Palma de Mallorca (que suele ser la primera semana de agosto). Después de unos días familiares y con los suyos, la nieta de don Juan Carlos emprenderá un nuevo camino que tendrá una duración de tres años.

En septiembre ingresará en la Academia Militar de Zaragoza, del Ejército de Tierra, donde estudiará un año. En 2024 empezará el curso en la Escuela Naval de Marín (en Pontevedra), donde se embarcará en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Después, en 2025 acabará esta formación militar en la Academia del Aire de San Javier (Murcia). Esta andadura ha provocado ciertas disparidades entre Felipe VI y Letizia, ya que la Reina, tal y como ha apuntado Pilar Eyre.

Según la periodista, el Rey fue el encargado de convencer a la consorte de esta decisión sobre la educación de la Princesa Leonor. Entre ambos ha habido mucha tensión, días sin hablarse y también portazos y gritos. Pese a que no estaban en el mismo punto sobre este asunto educacional de Leonor, Letizia ha tenido que ceder, cuenta la escritora en unas líneas en Lecturas.

La Princesa Leonor ingresará en la Academia de Zaragoza 68 años después de que lo hiciera su abuelo. Aunque se ha comentado que el Rey Emérito fue un cadete normal, sin ningún tipo de privilegio, lo cierto es que pudo disfrutar de un cuarto propio, tenía preparadores particulares y permisos para ausentarse.

Estos pasos que iniciará Leonor, de 17, muy pronto no han sido dados por otras herederas europeas. En el caso de la princesa Ingrid de Noruega, de 19, ha recibido alguna formación, pero no ha hecho un servicio militar como tal. Por otro lado, la princesa Elisabeth, de 21, asistió durante un año a la Royal Military de Bruselas mientras la princesa Amalia, de 19, de los Países Bajos no tiene ninguna obligación de cursas estudios militares y solo ha visitado algunas instalaciones.

El gran año de la Princesa Leonor

Este 2023 está cargado de significado para la Familia Real española. El próximo 31 de octubre, la Princesa de Asturias cumplirá la mayoría de edad en un momento clave de su vida, ya que ya habrá iniciado sus estudios militares pese a la presunta oposición de su madre, la Reina Letizia.

Además, jurará la Constitución como hicieron el resto de sus antepasados. Este es, sin duda, un paso más en su formación como futura Reina de España.