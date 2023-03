La gran semana cultural de los Reyes para cerrar el mes

Como ocurre cada viernes, han salido a la luz todas y cada una de las actividades que los Reyes de España tienen previstas en sus respectivas agendas de cara a la próxima semana. Y es que, Sus Majestades tienen previsto cerrar el mes de marzo llevando a cabo un sinfín de actividades para dar continuidad a los quehaceres propios de sus cargos al frente de la Corona, en esta última ocasión fuertemente marcados por distintas visitas que mucho tienen que ver con ámbitos relacionados con la cultura.

En primer lugar, cabe destacar que el próximo lunes, 27 de marzo, don Felipe y doña Letizia darán pistoletazo de salida a la semana estando presentes, de manera conjunta, en una serie de actos con motivo de la Inauguración del IX Congreso Internacional de la Lengua Española. Una cita ineludible tanto para el soberano como para su esposa que supone una parte importante de su semana y por la que todas las miradas se posarán sobre ellos.

Sin embargo, el martes no se contempla que la consorte ni su esposo acudan a ningún acto de agenda, pudiendo aprovechar para llevar a cabo algún plan de ocio o incluso para atender a distintos asuntos desde el Palacio de la Zarzuela de la capital, ya que a veces suceden imprevistos que tienen que tener también en cuenta en su día a día habitual. Es por ello que no será hasta el miércoles, 29 de marzo, cuando vuelva a verse al padre de la Princesa Leonor, en solitario, en la conocida como Madrid Content City, ubicada en Tres Cantos, donde tendrá oportunidad de protagonizar una visita al hub audiovisual bautizado como Madrid Content City. Un evento en el que no se espera la presencia de la Reina Letizia, que hasta el próximo jueves, 30 de marzo, no será captada por la prensa, acudiendo a lo largo de la jornada mencionada a un acto literario conmemorativo del centenario de la inauguración de la primera Casa del Libro, en el que estará presente en compañía de su marido, Felipe VI.

Sabiéndose la gran riqueza cultural de la que gozan tanto Felipe VI como la Reina Letizia, es muy probable que este acto conmemorativo sea una fecha especialmente marcada en sus respectivos calendarios, sobre todo teniendo en cuenta el pasado de la consorte como periodista en primera línea de los informativos. De esta manera, los Reyes de España pondrán el broche de oro a una semana marcada por la cultura, ya que no tienen previsto ningún evento ni en solitario ni de manera conjunta el próximo viernes, 31 de marzo, ni mucho menos en el fin de semana de apertura del mes de abril. Unos 30 días que se presentan para la Familia Real cargados de trabajo, aunque aún no se saben más detalles sobre qué actividades protagonizarán, motivo por el que habrá que esperar a que se acerquen esas jornadas.