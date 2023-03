La Reina Letizia rescata su look ‘confeti’ para una jornada cultural

Después de un fin de semana especial que ha coincidido con el Día del Padre, la Reina Letizia ha retomado su agenda oficial este martes con un compromiso de carácter cultural. Mientras que Felipe VI se ha trasladado a Baleares para asistir al ejercicio de activación de Operaciones Permanentes “Eagle Eye” 2023, en el que participarán los tres Ejércitos, la Reina ha acudido en la Biblioteca Nacional a visitar la exposición ​ Nebrija (c. 1444-1522). El orgullo de ser gramático ‘Grammaticus Nomen est Professionis’. Una muestra organizada organizada por la Biblioteca Nacional que se mantendrá hasta el próximo 9 de abril y que recorre la vida y la obra del humanista español Antonio de Nebrija en conmemoración a los 500 años de su fallecimiento.

Esta exposición está compuesta por más de un centenar de piezas procedentes de las colecciones internas de la Biblioteca, las cuales están acompañadas por otras creaciones prestadas por una decena de instituciones españolas. La muestra invita al espectador a recorrer la España de los siglos XV y XVI a través de sus centros del saber: Lebrija, ciudad natal de Antonio, Salamanca, donde llevó a cabo su instrucción intelectual y su carrera docente, Bolonia, donde pudo estrechar lazos con Italia y su humanismo, Coca (Segovia) o Villanueva de la Serena y las Brozas en Extremadura, enclaves en los que fue mecenas, o Alcalá de Henares, su último destino y en el que tuvo el apoyo del cardenal Cisneros y su universidad.

Para esta cita, la esposa de Felipe VI ha preferido no arriesgar con su estilismo y ha rescatado uno de los vestidos que más veces ha reutilizado. Se trata de un modelo de la firma Massimo Dutti en estampado de topos de varios colores y fondo azul que se define como ‘vestido confeti’. Lo estrenó en un viaje de Estado a Corea del Sur en el año 2019 y desde entonces han sido numerosas las ocasiones en las que lo ha llevado porque resulta muy cómodo y favorecedor. Un vestido de manga larga, escote lágrima, largo midi y asimétrico, perfecto para el clima actual. Lo ha combinado con bolso y zapatos de Magrit en color caldero. Como joyas, unos pendientes de la casa de joyería Gold&Roses y su nuevo anillo predilecto, de la firma Coreterno. En cuanto al look beauty, la Reina ha apostado por un maquillaje muy luminoso, en tonos suaves y el cabello suelto, ligeramente ondulado en la zona de las puntas.

La Reina retomará su agenda de cara al próximo viernes, cuando participe en dos audiencias en el Palacio de la Zarzuela, por la mañana. Doña Letizia se reunirá con una representación de Code.org con motivo del Observatorio de la informática en España y recibirá al Consejo editorial de Magasin. Por su parte, el monarca viaja este jueves a Santo Domingo, para la XXVIII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno.