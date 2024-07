Leonor es una especie de princesa Midas de nuestra era. La princesa de Asturias convierte en oro todo lo que toca o a quien se le acerca, sea dentro o fuera de nuestras fronteras. Al menos así la ven en Portugal. La primogénita de los reyes, Felipe VI y Letizia, es quizá la heredera más famosa de Europa en estos momentos y su popularidad en Portugal es buena prueba de ello. Al país vecino iniciará el próximo viernes, 12 de julio, su primer viaje oficial al extranjero, y la cuestión no es baladí. Entre ambas naciones les une un mismo territorio, un pasado común y una historia que los siglos no han logrado borrar. Sin embargo, mas allá de las fronteras y las buenas relaciones vecinales, existe un motivo de peso por parte de Portugal para que esta visita se lleve a cabo. Un motivo político que atañe al actual presidente de la república, a quien este viaje beneficia tanto o más que a Leonor de Borbon. LOOK te cuenta todos los detalles.

La princesa Leonor, en la AGM de Zaragoza. (Foto: Gtres)

Marcelo Rebelo de Sousa ha sido siempre una figura muy popular en Portugal. Incluso cuando se convirtió en Presidente de la República, cargo con el que ha vivido más que un momento convulso, logró salir a flote. Sin embargo, los últimos meses han sido de desgaste para el veterano político. A juntar a la débil situación política del país, de la que muchos ciudadanos lusos le culpan en parte, un escándalo de supuesto tráfico de influencias por parte de su hijo, Nuno Rebelo de Sousa, ha hecho tambalear la devoción que los portugueses sienten hacia su actual presidente.

Según consta, el hijo del presidente, supuestamente haciéndose valer de su posición e influencia, habría facilitado el tratamiento de dos gemelas brasileñas afectadas por una enfermedad rara, saltándose toda lista de espera, asi como el costoso valor económico. Esta situación ha hecho que la relación entre padre e hijo estalle por los aires y que la popularidad de Marcelo, hasta ahora por encima de los 70%, haya caído en picado. El tema lleva meses acaparando portadas y abriendo los telediarios. La erosión es más que evidente. Llegados a este punto, es cuando la princesa de Asturias y su visita llegan al «rescate» del presidente.

La princesa Leonor, en un acto en Zaragoza. (Foto: Gtres)

La visita de Su Alteza Real la princesa Leonor de Borbón ha sido recibida con satisfacción por la mayoría de la población portuguesa, así como la prensa y la clase política. Buena cuenta de ello, más allá de la prensa rosa, en la que la familia real española es junto a la británica, la más popular, cabeceras de prestigio como el periódico Expresso, Correio da Manha o el digital O Observador. han dedicado destacables artículos sobre la «histórica e primera visita de la princesa española a Portugal». En este mismo orden, Paulo Portas, el comentarista político más influyente del país y antiguo viceprimer ministro, destacó la próxima visita de la hija de Felipe VI como uno de los acontecimientos más relevantes de la semana en su programa de análisis Global de la cadena TVI.

Dijo el histórico líder de los Populares lusos, que la visita de la princesa de Asturias es una buena noticia por diversos motivos: uno el histórico. Es tradición en ambos países que tanto los reyes como los presidentes del gobierno inicien sus viajes oficiales en Portugal. Dos, porque Marcelo se marca un tanto al ser él en cursar la invitación a la heredera de la corona española, que está ganando cada vez más responsabilidad y popularidad» y que con esa visita el presidente se vuelve a re-colocar en «en la calle» por buenos motivos. En la misma dirección va el análisis en el programa Noite das Estrelas de la cadena CMTV que viene a decir que «al presidente le viene bien la compañía de Leonor para que no olvidemos que es en la calle y fuera del debate político donde Marcelo se mueve como pez en el agua y hará con que olvidemos un poco sus salidas de tono y del problema que su hijo está provocando en su imagen pública».

La princesa Leonor, en un acto en Zaragoza. (Foto: Gtres)

La visita a Lisboa del próximo 12 de julio será una prueba más en el camino de la princesa de Asturias como heredera al trono de España que a buen seguro pasará con nota. La estrecha relación entre ambos países hacen de esta ocasión una oportunidad de oro para dar a conocer aun más y mejor a Leonor fuera de las fronteras españolas. El hecho de que la relación entre el actual presidente de la República y los actuales reyes sea tan cercana también ayudará a que Leonor se sienta como en casa, pero en este viaje hay más cosas en juego de lo que parece a priori. Puede que la cabezas coronadas no hagan política pero los presidentes si. Bien lo sabe Marcelo Rebelo de Sousa.