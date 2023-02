Un profesor para Leonor y Sofía: el UWC Atlantic College busca personal en un momento clave

El UWC Atlantic College de Gales está reclutando a nuevos profesionales dispuestos a impartir clases a sus alumnos. Si bien era hace tan solo diez días cuando salía a la luz que el colegio de la Princesa Leonor estaba buscando personal para ocupar los puestos de Director of People & Culture, Head of People & Culture y Prospect Researcher, ha sido ahora cuando el equipo pertinente ha hecho uso de sus redes sociales para lanzar una nueva alerta que no ha pasado desapercibida.

A través de su cuenta de Instagram, el internado en cuestión ha hecho partícipes a sus seguidores de la nueva búsqueda que están llevando a cabo y que, en esta ocasión, tendría como grandes protagonistas a los profesores. Y es que, el UWC Atlantic College está intentando encontrar maestros de diversas disciplinas como las ciencias, además de un jefe de iniciativas de impacto social, un jefe de orientación de cara a la universidad y un consejero de orientación también de cara a estudios superiores. Cuatro puestos que estarían dotados de una importancia clave tanto para la heredera al trono como para su hermana, sobre todo teniendo en cuenta que esta última ingresará en el centro en los próximos meses.

En la página web de la cadena de internados pueden verse más detalles sobre todas las ofertas, llamando especialmente la atención las que giran en torno a la enseñanza directa. Y es que, los profesores escogidos podrán obtener un salario que gira en torno a las 28 mil y a las 44 mil libras, dependiendo de dónde se haya formulado la experiencia previa. Para conseguir el puesto, las personas interesadas tendrán que centrarse en factores como la innovación, colaboración y engagement, entre otros, para así lograr un sueldo de lo más competitivo que probablemente hará que sean muchos los profesionales que quieran sumarse a las filas del colegio de royals de la talla de Leonor o Alexia de Holanda.

Cabe destacar que estas nuevas incorporaciones serían clave tanto en la vida de la Princesa Leonor como en la de su hermana, la Infanta Sofía. A día de hoy, la primogénita de Felipe VI se encuentra cursando segundo de bachillerato en el colegio en cuestión, razón por la que muy pronto tendrá que deliberar cuál será la carrera por la que se decantará, aunque todo apunta a que seguirá los pasos de su padre muy de cerca a la hora de instruirse militarmente y después cursar estudios relacionados con la carrera de Derecho, la cual otorga conocimientos óptimos para posteriormente coger el testigo del Rey. Sin embargo, la hermana de ésta empezará sus estudios de bachillerato la próxima temporada, razón por la que los profesores escogidos serán de vital importancia en la enseñanza de la Infanta, de la que aún no ha trascendido cuál será el camino que escoja a nivel profesional dada su corta edad para tomar decisiones de tal calibre.