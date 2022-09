Alexia de Holanda, cicerone de la nueva ‘Leonor’ de Gales’

Sorpresa en el Atlantic College de Gales. Apenas unos días después de que la Princesa Leonor haya comenzado las clases del segundo curso de Bachillerato Internacional en el prestigioso centro, se acaba de conocer que otra ‘royal’ y también de nombre ‘Leonor’ ha llegado al colegio, para el primero de los cursos.

Se trata de la condesa Leonore, la sobrina del Rey Guillermo de Holanda, prima de la princesa Alexia, que también estudia allí. Leonore es la hija pequeña de los príncipes Constantine y Laurentine, hermano y cuñada de Máxima y Guillermo. Su hermana mayor, Eloise, es uno de los rostros más conocidos del panorama holandés, incluso hay quien la considera una influencer, por su constante exposición en las redes. A diferencia de sus primas, los otros nietos y nietas de la princesa Beatrice tienen una mayor libertad de acción, como es lógico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UWC Atlantic (@uwcatlantic)

Tal como ha trascendido, Leonore llegó al Atlantic College este mismo miércoles, con el resto de alumnos de primer curso. Se sabe que fueron recibidos por los estudiantes de segundo curso, encargados de ‘apadrinarlos’. Sin embargo, no se tiene constancia de a quién ha amadrinado la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia. No hay que olvidar que todo lo relacionado con los estudios de Leonor se está manteniendo totalmente en privado. De hecho, mientras que a la princesa Alexia se la ha podido ver en algunas publicaciones del colegio, no así a la heredera española.

Para Leonore será relativamente más sencillo integrarse en la rutina diaria del colegio, ya que va a contar con el apoyo de su prima mayor, aunque no se sabe si ella ha sido la encargada de ejercer de madrina. A esto hay que sumar que el Atlantic College es un centro con una vinculación muy fuerte con la Casa de Orange, ya que allí estudió el propio Rey Guillermo. Una opción que, curiosamente, no ha continuado su hija mayor, pero sí la mediana.

apostado por el centro de UWC en Gales, en el caso de España todavía no se tiene noticia de los planes de la Infanta Sofía cuando termine el curso en Madrid. No obstante, todo apunta a que podría seguir los pasos de su hermana y estudiar el Bachillerato Internacional en el mismo centro o quizás en otro de la misma organización. Esto es algo para lo que todavía habrá que esperar.

Lo que sí está claro es que, frente a los Orange, la Princesa Leonor está ‘sola’ en Gales y tampoco parece haberse contemplado la posibilidad de que alguno de sus primos siga sus pasos. Si finalmente lo hace su hermana, será después de que ella termine. No obstante, es poco probable que Leonor se sienta sola, de hecho, en una reciente visita a España vino acompañada de un ‘amigo’, compañero de estudios.