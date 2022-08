El discreto paso adelante de la Infanta Sofía que ha pasado desapercibido

Aunque las diferencias entre la Princesa Leonor y su hermana la Infanta Sofía son cada vez mayores a todos los niveles, las dos hijas de los Reyes don Felipe y doña Letizia demuestran en cada una de sus apariciones públicas lo unidas que están. Es cierto que sus estilos son casi opuestos pero, aún así, encuentran puntos en común, muchos de ellos a imagen y semejanza de su madre, la Reina Letizia.

A pesar de que es la benjamina de la familia, la Infanta Sofía ha superado hace tiempo en altura tanto a su hermana mayor como a su madre. Sofía es la más alta de las mujeres de la familia Borbón-Ortiz y cada vez está más cerca de la estatura de su padre, el Rey Felipe. Quizás por eso, a sus quince años, apenas se ha decidido a apostar por los zapatos de tacón. Un paso que su hermana, la Princesa Leonor ya dio en el otoño de 2020, a pocos días de cumplir la misma edad que su hermana menor. Fue en las celebraciones del Día de la Hispanidad cuando la heredera sorprendió con unas bailarinas de tacón cuadrado y, desde entonces, han sido muchas las veces que Leonor se ha decantado por zapatos con un pequeño tacón.

Sin embargo, la Infanta Sofía aún no ha dado este paso, al menos de una manera tan evidente. No obstante, en los últimos tiempos, la menor de la Familia Real ha ido incorporando a su armario zapatos con una ligera cuña o plataforma. Algo que se ha hecho especialmente evidente en sus vacaciones en Mallorca, no solo las de este año, sino también el pasado año. La Infanta, al igual que la Princesa, no se ha resistido al que está considerado el calzado estrella del verano: Las alpargatas. La Reina Letizia es una de las mejores embajadoras de este tipo de zapatos perfectos para la temporada estival y que admite multitud de posibilidades. De hecho, en las últimas semanas, prácticamente han sido contadas las ocasiones en las que la esposa de Felipe VI no haya lucido alpargatas, sea en actos más privados o salidas oficiales.

Doña Letizia apuesta siempre por marcas españolas, como Macarena Shoes, Castañer, Calzados Picón o Clouui, entre otras muchas firmas. Una preferencia por este tipo de calzado que ha sabido transmitir a sus hijas. Sin embargo, mientras que la Infanta Sofía hasta el pasado año apenas lucía alpargatas con una pequeña plataforma, en estas últimas vacaciones la hemos podido ver con un par con una ligera cuña. Un cambio para la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia que podría hacer pensar en su próximo paso y en sus primeros tacones.

Por ahora, solo queda esperar a ver cuándo vemos a la Infanta Sofía subida a unos tacones aunque, la realidad es que su elevada estatura hace que destaque siempre, independientemente de si lleva o no plataformas.