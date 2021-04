Las nuevas generaciones de la realeza europea lo tienen claro: su formación pasa por estudiar internos. Primero fue Elisabeth de los Belgas quien cursó el Bachillerato Internacional en el Atlantic College de Gales. Un centro que pertenece a la asociación UWC y por cuyas aulas pasarán el próximo año la princesa Leonor y la hija mediana de los reyes Máxima y Guillermo, Alexia de Holanda. Pero no son las únicas que van a estudiar fuera.

Tal como acaba de confirmar la Casa Real Danesa, Christian de Dinamarca también abandona el núcleo familiar para cursar sus estudios fuera de casa, aunque no tan lejos como lo harán la hija de don Felipe y doña Letizia o la mediana de los holandeses. En su caso, no seguirá esta tendencia que parece haber conquistado a las monarquías europeas, que sienten preferencia por el prestigioso centro de Gales, sino que ha optado por otra opción. El hijo de los príncipes Federico y Mary estudiará en el Herlufsholm Gymnasium. Será allí donde curse el décimo grado y, si no hay cambios, la secundaria, que en Dinamarca es el paso previo a la universidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

Este centro es uno de los más exclusivos de Dinamarca, algo que contrasta con la tendencia que hasta ahora habían seguido los padres del Príncipe. Christian había sido el primer miembro de la familia real en acudir a un colegio público, un gesto que fue muy aplaudido entonces por la población.

Aunque por ahora no han trascendido muchos detalles sobre esta nueva etapa para el nieto de la reina Margarita, sí que se sabe que se encontrará en régimen de internamiento, aunque es probable que los fines de semana pueda visitar a su familia. El centro se encuentra a apenas 80 kilómetros de Copenhague. Fue fundado en el siglo XVI como internado para los nobles del país en un antiguo monasterio benedictino. En la actualidad cuenta con más o menos 600 estudiantes, de los cuales casi la mitad son internos.

Para la directiva de la institución, es fundamental la disciplina, pero también insisten en que los alumnos debem dedicar buena parte de su tiempo a actividades extraescolares, especialmente deportivas o solidarias. Una importante diferencia con los centros de UWC es que en este colegio hay un porcentaje mucho menor de alumnos con beca, de hecho, cada curso solo se permiten cinco estudiantes a quienes se financia la totalidad de su formación, así como el resto de gastos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

Al igual que en el caso de Leonor o de Alexia, serán los padres del príncipe Christian quienes abonen el total de sus estudios, que se estima en más de 60.000 euros por curso, algo menos que los casi 77.000 que cuesta el internado de Gales.

Christian no seguirá los pasos en materia académica de su padre, el príncipe Federico, que cursó los últimos años antes de la universidad en el Øregård Gymnasium. Sin embargo, la elección del Príncipe sigue la estela de su primo, el príncipe Nicolás, que estudió en el centro. No es la primera vez que Christian está interno, ya que en 2020 lo estuvo en Verbier con sus hermanos, sin embargo, sus planes iniciales se vieron truncados por la pandemia.