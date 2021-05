Hacía tiempo que no veíamos en público a la princesa Charlene de Mónaco y lo cierto es que su reaparición, aunque sea en las redes y por una buena causa, nos ha dejado cuanto menos impactados. La Princesa ha prestado su rostro para una campaña contra la caza furtiva. Una campaña en la que aparece Charlene vestida con un mono verde abrazando a un rinoceronte que tiene la parte del hocico vendado y que está herido. Junto a la imagen aparece escrito: “gracias por no olvidarnos” además de una serie de hashtags que invitan a la conservación del entorno y la defensa de los animales. Sin duda, una férrea lucha por parte de la esposa del príncipe Alberto para que se frene la caza en su país natal y que no ha dudado en compartir en su perfil de Instagram.

Aunque en los últimos tiempos la caza furtiva de rinocerontes ha disminuido de manera considerable, sobre todo debido a las medidas de confinamiento derivadas de la pandemia, la realidad es que aún queda mucho por hacer en el país natal de la esposa del príncipe Alberto de Mónaco. Es precisamente en Sudáfrica donde hay mayor número de ejemplares, a los cuales se mata para hacerse con el codiciado trofeo que supone su cuerno o directamente se mutila. Y es que los cuernos de rinocerontes alcanzan unas cifras desorbitadas en el mercado negro, que van desde los 60.000 hasta los 80.000 dólares por kilo, incluso más en algunas ocasiones. De hecho, en el mercado asiático se considera que el cuerno de rinoceronte tiene propiedades afrodisíacas y curativas. Es por este motivo por el cual hasta ahora el número de ejemplares a los que se mataba era muy elevado.

Además de la impactante imagen de la campaña, Charlene ha querido compartir con sus seguidores otra serie de instantáneas en las que se la ve durante un reciente viaje a Sudáfrica, recorriendo diversas zonas del país y siendo testigo en primera línea de la situación. Pese a que se desconoce en qué momento realizó el viaje la Princesa, todo apunta a que ha podido ser en una fecha que haya coincidido con su asistencia a las exequias del rey de los zulúes Goodwill Zwelithini, el pasado mes de marzo. La esposa del príncipe Alberto viajó sola hasta el país para rendirle homenaje, ya que estaba muy unida a él.

Esa fue la última vez que la vimos en un acto oficial fuera de Mónaco, ya que en el Principado no participa de compromisos de cara al público desde el pasado mes de enero, cuando estuvo presente en las celebraciones con motivo de la festividad de Santa Devota.

A pesar de que hace algunos meses ofreció una entrevista en la que aseguraba que estaba al 100% con su marido pese a los rumores que desde el principio han rodeado su matrimonio, lo cierto es que es habitual que la Princesa se ausente algunos días o semanas y no participe de manera activa del día a día de las actividades del Principado. Esta repentina reaparición es una prueba clara tras dos meses sin verla, aunque en este caso, la causa está más que justificada.