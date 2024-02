Carlota Casiraghi vuelve a estar en el punto de mira por su vida sentimental. Cuando parecía que la hija de la princesa de Hannover había encontrado la estabilidad junto al cineasta y productor Dimitri Rassam, ahora la pareja podría haber decidido poner punto final a su matrimonio. Una información que ha sido publicada por varios medios franceses y que como era de esperar, no ha sido confirmada de manera oficial por fuentes del Principado de Mónaco. No hay que olvidar que, al margen de que los Grimaldi siempre han sido muy discretos con su intimidad, la hija de la princesa Carolina de Mónaco no forma parte de la estructura institucional del Principado ni tiene cargos ni responsabilidades.

Carlota Casiraghi en un desfile en París- / Gtres

A la espera de que, en algún momento, pueda confirmarse si la ruptura es un hecho, lo cierto es que en los últimos meses la pareja ha mantenido cierta distancia. La hija de la princesa de Hannover centrada en sus hijos y en algunos compromisos profesionales, mientras que el cineasta ha estado volcado en su carrera y en sus últimos proyectos. Apenas se les ha visto juntos, pero, las veces en las que han acudido a algún acto, nada hacía pensar que entre ellos la ruptura fuera inminente o un hecho. Quizás la ausencia de Rassam en el último Día Nacional de Mónaco fue una pista de la situación, pero no se interpretó en su momento como tal.

La realidad es que, a día de hoy, han sido varios los medios franceses que se han hecho eco de la noticia, empezando por Voici, que asegura que una fuente cercana a la familia ha confirmado que Carlota Casiraghi ha sido la que ha planteado la ruptura, a consecuencia de las constantes y largas ausencias de Dimitri Rassam, un apasionado de su profesión.

Carlota Casiraghi con Dimitri Rassam juntos de la mano. / Gtres

Pendientes de que se pueda confirmar más pronto que tarde si el matrimonio ha tomado caminos separados, esta presunta ruptura vuelve a poner sobre la mesa lo que se conoce como la ‘maldición Grimaldi’, que ha perseguido a la familia. No solo es, también da al traste con uno de los grandes sueños de la princesa Carolina de Mónaco, que siempre ha tenido una relación muy especial con Carole Bouquet, madre de Dimitri Rassam y que, gracias a la boda de sus respectivos hijos, se convirtieron en consuegras.

La maldición Grimaldi

Salvo contadas excepciones, la realidad es que, en cuestiones amorosas, la mayoría de los miembros de la Familia Grimaldi no han tenido mucha fortuna en el terreno amoroso, sobre todo las mujeres. Una realidad que se ha achacado de manera recurrente a lo que se conoce como la ‘maldición Grimaldi’ y que se remonta tiempo atrás.

Por paradójico o increíble que pueda parecer, en realidad sí que pesa una maldición sobre la Familia Grimaldi. Hace más de dos siglos, una amante despechada del príncipe Rainiero I maldijo a su estirpe: «¡Ningún Grimaldi encontrará felicidad en el matrimonio si se casan antes de los cincuenta años!», dijo entonces la mujer. Una amenaza que el antepasado de Alberto de Mónaco no se tomó nada en serio, pese a que era culpable de haber prometido amor eterno a esa mujer a cambio de favores sexuales y de no cumplir con su palabra, lo que la dejó completamente destrozada.

Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam en el Festival de Cannes. / Gtres

Casualidades del destino o no, lo cierto es que los ejemplos de descendientes de Rainiero I cuyos matrimonios hayan prosperado apenas existen. Por ejemplo, la historia de Grace Kelly y Rainiero fue digna de un cuento de hadas, pero terminó de manera trágica y prematura con la muerte de la princesa en un accidente de tráfico.

Las dos hijas de Grace y Rainiero no han tenido fortuna tampoco en el amor. Carolina se casó con Philippe Junot y se divorció al poco tiempo. Stefano Casiraghi murió trágicamente en un accidente náutico dejando a la princesa viuda y con tres hijos y, al margen de otras relaciones, su matrimonio con Ernesto de Hannover tampoco ha sido feliz.

La princesa Carolina de Hannover con Carole Bouquet. / Gtres

Por su parte, la historia de Estefanía de Mónaco ha seguido una estela similar. Divorcios, infidelidades y polémicas han perseguido a la princesa que, a día de hoy, al igual que su hermana, también está sola.

Caso diferente el del príncipe Alberto que, si bien mantiene un matrimonio estable con la princesa Charlene, también suele estar en el punto de mira, precisamente porque la felicidad de la pareja es continuamente cuestionada.

Solo los hijos de Estefanía y Carolina -algunos de ellos- parecen haberse librado de momento de la maldición. Luis Ducruet es feliz con su esposa Marie y tanto Andrea como Pierre pueden presumir de un matrimonio estable y de haber formado una bonita familia. Un esquema del que hasta ahora formaba parte Carlota Casiraghi, que se ha convertido en la última víctima de una presunta maldición que no se sabe cuándo acabará.