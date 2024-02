La pareja formada por Dimitri Rassam y Carlota Casiraghi podría haber puesto punto final a su historia de amor. Y decimos podría porque, a pesar de que medios franceses aseguran que es así, ninguna fuente cercana se ha pronunciado al respecto. Algo que, por otra parte, no es de extrañar, dado el hermetismo que siempre ha caracterizado a los Grimaldi, sobre todo, a la rama de la princesa Carolina de Mónaco. Tanto es así, que ni siquiera se confirmaron los embarazos de su hija mayor o de sus nueras y apenas se dieron detalles de sus compromisos.

Carlota Casiraghi con Dimitri Rassam juntos de la mano. / Gtres

Precisamente por este motivo, no deberíamos esperar que Carlota Casiraghi y su entorno o su todavía marido -eso creemos- Dimitri Rassam, hable de en qué punto está su relación. De hecho, han sido muy pocas las ocasiones en las que el hijo de Carole Bouquet se ha pronunciado sobre su vida personal y, algunas fuentes aseguran que, de alguna manera, el cineasta no quería que su carrera se viera eclipsada por el brillo y el glamour que está irremediablemente asociado a la hija de la princesa de Hannover. Aunque claro, esto también tiene su parte positiva ya que, a pesar de que Rassam procede de una familia con gran prestigio en el mundo del Séptimo Arte, su fama ha aumentado a raíz de su romance con Carlota Casiraghi.

La cita clave de Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam

Aunque no se tiene ninguna certeza sobre el estado del matrimonio, en apenas unos días hay una ‘prueba de fuego’ que podría darnos algunas pistas. En un mes marcado por los premios y galas relacionadas con el mundo del cine, Francia también celebra su propia ceremonia, los César, a los que asisten las principales personalidades de la industria, entre las que se encuentra, por supuesto, Dimitri Rassam.

Carlota Casiraghi en un desfile. / Gtres

De hecho, algunos medios apuntan el trabajo de Rassam como motivo de la ruptura, ya que el cineasta ha estado muy volcado en su profesión en los últimos años y sin apenas tiempo -en teoría- para atender a su familia. Es más, fue uno de los grandes ausentes a la pasada celebración del Día Nacional de Mónaco y hace tiempo que no se le ve en una cita en el Principado.

Sin embargo, al margen de compromisos institucionales -a los que incluso la propia Carlota suele acudir por su vinculación familiar, ya que no es miembro de la institución-, esta misma semana podremos comprobar si la sobrina de Alberto de Mónaco hace acto de presencia en la ceremonia de entrega de los Premios César, para apoyar la carrera de Dimitri Rassam.

No hay que olvidar que, desde el comienzo de su relación, Carlota Casiraghi no ha dudado en acompañar a Dimitri en algunas alfombras rojas importantes, como los propios Premios César o el Festival de Cannes.

Una importante entrega de premios

La 49ª ceremonia de los Premios César tendrá lugar el 23 de febrero de 2024 en el Olympia de París y en esta ocasión el hijo de Carole Bouquet es uno de los grandes protagonistas, ya que una de las películas en las que más ha trabajado, Los tres mosqueteros, ha recibido hasta seis nominaciones. Sin duda, un gran reconocimiento para el cineasta, del que está muy orgulloso. Él mismo compartió hace unos días en sus redes sociales detalles de las nominaciones a las que opta la saga, con dos partes. Las nominaciones han sido en categorías sobre todo técnicas, como música original o vestuario.

Dimitri Rassam junto a Carlota Casiraghi. / Gtres

Aunque todavía no se sabe si la hija de Carolina de Mónaco estará en París en la alfombra roja, sin duda, su ausencia o su presencia se interpretará como un detalle inequívoco de en qué punto está el matrimonio. Algo a lo que no se daría mayor importancia, de no ser por los recientes rumores de separación.