La prensa francesa confirma la separación de Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam

Una vez más, la Familia Real monagesca se ha visto salpicada por un escándalo sentimental. Recordemos que en los últimos tiempos se ha especulado mucho con la relación matrimonial de Alberto de Mónaco y la princesa Charlene, hasta el punto que el soberano tuvo que dar un golpe en la mesa para desmentir los rumores. Ahora ha pasado algo parecido, pero en esta ocasión no hay vuelta atrás.

Un medio francés ha confirmado la separación de Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam. Hasta la fecha eran uno de los matrimonios más míticos de la alta sociedad. Llevaban siete años casados y pocos sospechaban lo que estaba pasando, por eso la noticia ha causado tanta sensación. La hija de Carolina de Mónaco ha sido la que ha tomado la decisión. El motivo ha visto la luz y ya está confirmado.

Carlota Casiraghi con Dimitri Rassam posando / GTRES

A pesar de que Carlota Casiraghi siempre ha estado muy enamorada, según publican los diarios franceses en los últimos meses estaba muy lejos de su marido. Dimitri, gran amante de su trabajo, descuido su faceta personal y todo esto ha terminado repercutiendo en su matrimonio. Carlota cree que lo mejor es poner fin a la relación. Antes que nada está el hijo que tienen en común. Quiere mirar por sus intereses y no crear ninguna situación incómoda, por eso estaba siendo tan discreta.

Carlota Casiraghi mirará por el bienestar de sus hijos

La hija de Carolina de Mónaco tiene un hijo con Dimitri Rassam y otro con el humorista Gad Elmaleh. Cuando rompió con este último siguió la misma estrategia: ser prudente, discreta y hacer lo posible para no llamar la atención. El diario Voici insiste en que no hay ningún motivo oscuro, simplemente la carga laboral de Dimitri no le permite estar al 100% y Casiraghi ya no tiene más paciencia.

Carlota Casiraghi sonriendo / GTRES

El testigo que ha hablado con el medio francés hace hincapié en el papel que está jugando Dimitri Rassam como productor. Después de muchos esfuerzos, se ha convertido en uno de los profesionales más destacados de Francia y esto ha terminado jugando en contra de su matrimonio. “No tenían vida familiar y era pesado para ella”, desvela una fuente cuando le preguntan por las razones de la ruptura.

Dimitri Rassam ha sido señalado

A pesar de que la noticia ha pillado a todo el mundo por sorpresa, lo cierto es que los rumores llevan un tiempo en circulación. El problema era que eran solo eso: rumores. Las apariciones públicas de la pareja desmentían las teorías, pero los nuevos datos dan a entender que la separación se produjo la pasada Navidad.

La hija de Carolina de Mónaco consiguió mantener el secreto. Jugó a su favor que Dimitri Rassam siempre demostró estar enamorado al 100%, aunque ahora haya sido señalado. En una de sus últimas intervenciones habló de Carlota y sus palabras fueron muy emotivas: “es una esposa maravillosa y tenemos unos hijos igualmente extraordinarios”. Esto sucedió en el programa Quelle Epoque y ahora ha cobrado mucho sentido.

Dimitri Rassam en un evento en Madrid / GTRES

El producto convivía con el hijo de Carlota y Gad Elmaleh. Durante mucho tiempo han formado una familia perfecta, de ahí que ahora quieran mantener la misma línea.

La discusión que lo cambió todo

Carlota Casiraghi toleraba la frenética vida laboral de Dimitri Rassam, pero esta Navidad sucedió algo, por eso se separaron. Discutieron. Él tuco que marcharse de Mónaco para acudir a una reunión en Francia y ella no lo entendió. Tuvieron un enfrentamiento que lamentablemente no terminó bien y ahora cada uno hace su vida, a pesar de tener disfrutar de una buena sintonía.