Carlos III da portazo a Sarah Ferguson a pesar de su amistad con Camila

Tras la confirmación de la asistencia del príncipe Enrique -sin su esposa, Meghan Markle- a la Coronación de su padre, el rey Carlos III, el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster, ahora se acaba de desvelar otra sonada ausencia. La duquesa de Sussex no va a ser la única ‘royal’ británica que se pierda el gran evento aunque, en este caso, las circunstancias son diferentes. Meghan Markle sí ha recibido una invitación del rey Carlos que, por cierto, ejerció de padrino de boda de la norteamericana en su enlace con el príncipe Enrique, pero no es esta la circunstancia de Sarah Ferguson, ex mujer del duque de York.

A pesar de que Fergie mantiene una buena relación con la reina consorte, Camila Parker Bowles, y que en los últimos años participa en varios compromisos familiares -no oficiales-, la duquesa de York no estará en Westminster para la Coronación del nuevo monarca. Aunque en estos momentos vive con el príncipe Andrés en el Royal Lodge -hasta que se traslade el duque de York a Frogmore Cottage según los últimos rumores-, Sarah Ferguson no es miembro de ‘La Firma’, ni tampoco de la Familia Real, tan solo la madre de las princesas Beatriz y Eugenia de York, y ex mujer del príncipe Andrés. Por este motivo, no hay ninguna razón que justifique su presencia en una jornada tan importante para la institución.

Ha sido el diario The Independent el que, a través de uno de los periodistas más cercanos a Enrique y Meghan ha confirmado que Sarah Ferguson no ha sido invitada a la Coronación. Algo que, según esta fuente, resulta un poco ‘cruel’. No obstante, parece que Sarah Ferguson no está molesta por esto. De hecho, uno de los amigos de la duquesa de York ha comentado al mismo diario que ella ha sido un gran apoyo para Carlos y Camila, y no quiere que en su día más importante se hable de ella. No obstante, esta fuente considera que, a pesar de esto, es probable que a la Reina Isabel le hubiera gustado que Fergie estuviera en la ceremonia, de la misma manera que estuvo en su funeral.

No es, sin embargo, la primera vez que Sarah Ferguson no es invitada a un acto relevante de la Familia Real. No estuvo en los funerales del príncipe Felipe, que no mantenía una buena relación con ella -de hecho, apenas la podía ver-, tampoco en la boda de los nuevos príncipes de Gales, aunque sí en la de Enrique y Meghan Markle en la Capilla de San Jorge en Windsor. A pesar de que oficialmente no es parte de la familia, a nadie le queda ninguna duda de que Sarah Ferguson es uno de los miembros más importantes del clan a nivel extraoficial y un gran apoyo para muchos de ellos.