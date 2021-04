Carlos Gustavo de Suecia nunca imaginó que llegaría a los 75 años en una situación tan complicada. El monarca sueco celebra hoy su aniversario cuando la pandemia del coronavirus sigue siendo una amenaza, que le obliga a planificar cualquier tipo de festejo en consonancia con las restricciones y medidas de seguridad. A pesar de que se trata de una cifra significativa, el soberano no podrá disfrutar de una fiesta por todo lo alto, una situación que se asemeja a la de Margarita de Dinamarca, que el pasado año tuvo que cancelar las celebraciones por su 80 cumpleaños, a las que estaba previsto que asistieran miembros de todas las casas reales.

Sin embargo, el Rey no está dispuesto a renunciar a todo. Tal como han confirmado fuentes oficiales, se llevará a cabo una pequeña recepción en la que participarán autoridades y miembros del Gobierno. Además, está previsto que se disparen salvas en su honor y posteriormente reciba a representantes de las Fuerzas Armadas durante un pequeño cortejo en el Palacio Real. Lo que no tendrá lugar es una cena de gala con miembros de otras casas reales, algo que seguramente habría deseado.

No obstante, a nivel privado sí que habrá una pequeña fiesta. A pesar de que no es habitual que los miembros de las diferentes monarquías den detalles de sus compromisos no oficiales, esta vez, el monarca ha hecho una excepción. En una reciente e insólita entrevista con el periodista Kristoffer Triumf para el podcast Värvet, Carlos Gustavo se ha sincerado sobre muchos aspectos de su vida. Has hablado de sus grandes preocupaciones, como las consecuencias de la pandemia, sus años en el trono o la reciente muerte del duque de Edimburgo, a quien ha alabado y con quien asegura “tenía un encuentro pendiente”. El padre de la princesa Victoria se ha aventurado además a contar que hay prevista una fiesta privada por su cumpleaños, en concreto, una cena en familia, de la que no ha querido ofrecer demasiados detalles.

«Será solo la familia. Mis hijos y quizás los nietos también. Nos reuniremos y cenaremos en algún lugar», ha dicho el Rey ante este cumpleaños tan atípico. Quienb seguramente no podrá acompañarle es su hija Magdalena, que desde hace un tiempo reside con su marido y sus hijos en Florida. La Princesa, que trabaja codo con codo con la reina Silvia en la fundación Childhood, ya ha recibido la vacuna contra el coronavirus y tiene pensado volver a Suecia en cuanto le sea posible, aunque de momento tendrá que conformarse con asistir ‘virtualmente’.

Una vida de ‘escándalos’

En 1980 el parlamento sueco aprobó una nueva Ley de Sucesión que invalidaba la Ley Sálica, hasta entonces vigente. Desde ese momento, el que había sido heredero, Carlos Felipe, pasó a un segundo plano en favor de su hermana. Un movimiento que al Rey no le gustó. De hecho, llegó a decir que «no era justo que se le quitara el trono a mi hijo Carlos Felipe».

En el año 2010, el escritor Thomas Sjöberg publicó el libro «El monarca reticente». Se trataba de una biografía no autorizada sobre Carlos Gustavo en el que aparecían testimonios de personas cercanas al Rey que aseguraban que había sido infiel, que participaba en orgías multitudinarias y que había mantenido un romance con la cantante sueca del grupo Army of Lovers.

Uno de los testimonios era el del exconvicto Mille Markovic, que aseguraba tener fotos comprometedoras del monarca, que nunca vieron la luz porque su cuerpo apareció muerto delante de su casa con varios disparos en la cabeza. Se generó tal escándalo que Carlos Gustavo tuvo que comparecer ante la prensa y asegurar que no había tenido tiempo de leer el libro pero que sí había visto titulares «poco agradables, pero he hablado con mi familia y pasamos página. Eso ocurrió hace mucho tiempo y ahora miramos hacia adelante».