Malas noticias para la Casa Real Británica. Después de que hace unos días Clarence House anunciara que el príncipe Carlos había dado positivo en coronavirus, ahora ha sido su esposa, Camilla Parker-Bowles, la que también se ha contagiado. Así lo han confirmado fuentes oficiales en un comunicado en el que no dan muchos detalles sobre el estado de Camilla ni tampoco aportan nuevos datos sobre la evolución del príncipe Carlos.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.

HRH is deeply disappointed not to be able to attend today’s events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022