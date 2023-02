El problema de salud que ha obligado a la Reina Camila a cancelar su agenda de inmediato

La Reina Camila está enferma. Así lo ha confirmado el Palacio de Buckingham durante la mañana de este mismo lunes, razón por la que la consorte se veía obligada a retirarse de un compromiso de agenda en el que tenía previsto estar presente con total normalidad. Un movimiento que hacía saltar las alarmas y que, sin embargo, la Casa Real ha querido explicar a través de un comunicado en el que han dado todos los detalles sobre el estado de salud de la esposa del Rey Carlos.

Según confiesan desde la Familia Real británica, la que fuera nuera de la Reina Isabel se ha tenido que quedar reposando por una «enfermedad estacional», razón por la que ha tenido que cancelar un viajar a West Midlands en el que iba a viajar, en solitario, con motivo de la celebración del 100 aniversario del Elmhurst Ballet School. Una cita en la que iba a encontrarse y charlar con alumnos, personal y ex estudiantes y que, sin embargo, no ha podido suceder a consecuencia de este inesperado contratiempo que apunta a no ser en absoluto grave.

Teniendo en cuenta la fecha del año en la que estamos, es muy probable que Camila Parker haya contraído un virus, ya sea por causas meteorológicas o por el contagio de algún allegado, aunque por su parte Buckingham ha preferido guardar la intimidad de la protagonista y que sea ella quien desvele lo que le sucede si quiere. No obstante, medios de comunicación británicos como The Sun apuntan a que «se cree que es un fuerte resfriado o un virus», así que es probable que en unos días la consorte retome sus quehaceres al frente de la Corona británica como de costumbre.

Por el momento, y sabiéndose que tiene 75 años, los médicos pertinentes han considerado que Camila Parker tendrá que permanecer descansando al menos «hoy y mañana». De esta manera, cabe destacar que seguramente el próximo jueves, 16 de febrero, ya pueda hacer frente a la visita conjunta con su marido a Milton Keynes, ya que sino, será el soberano el que acuda en solitario. Por si fuera poco, y lejos de dejar los eventos acontecidos en el olvido, Casa Real ya está inmersa en la búsqueda de una nueva fecha de los actos que se han tenido que cancelar, para que así dentro de unos días o quizá semanas Camila pueda estar en ellos tal y como se esperaba, como por ejemplo en una visita a la biblioteca Southwater One en Telford.

La última vez que pudo verse a la Reina en un acto público tuvo lugar el pasado jueves, 9 de febrero, estando en la recta final previa a la coronación de su marido, la cual se celebrará el próximo 6 de mayo con dos procesiones reales en pleno corazón de Londres y un gran concierto en el que actuarán los rostros más conocidos de la música británica.