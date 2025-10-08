El último viaje del príncipe Harry a Londres ha estado marcado por el reencuentro con su padre, pero también por un desafortunado episodio. Según han confirmado medios británicos, el duque de Sussex tuvo al menos dos encontronazos con una mujer que le sigue los pasos tanto a él como a su esposa desde hace tiempo y que se ha convertido en una especie de acosadora de la pareja. Su obsesión por ellos llega hasta el punto de que viajó a Nigeria cuando los Sussex hicieron una visita al país.

Tal como ha trascendido, la mujer, que tiene problemas de salud mental, fue encontrada escondida en el baño de un hotel susurrando comentarios extraños sobre el príncipe apenas 20 minutos antes de la llegada de Harry a una entrega de premios en la capital. Un acto al que, por cierto, llegó con retraso porque justo había estado con su padre en Clarence House y tuvo que sortear como pudo el denso tráfico de Londres. Harry no tiene la escolta oficial permanente que le permite una mayor agilidad para este tipo de situaciones.

El príncipe Harry en Londres. (Foto: Gtres)

La mujer fue localizada por los empleados del hotel que llamaron la atención del equipo privado de seguridad del duque. Tras expulsarla del local, no se dio por vencida, sino que logró colocarse al lado del coche del príncipe y 48 horas después apareció en otro de los actos en los que participó el hijo menor del rey Carlos III. Una situación que ha puesto en evidencia el cordón que garantiza la seguridad del príncipe, que no deja de ser miembro de la familia real, hijo del jefe del Estado, hermano del heredero y quinto en la línea de sucesión.

Según un testigo de los hechos, en los actos no había ni presencia policial ni tampoco personal de seguridad, sino que fue el equipo privado de Harry el que tuvo que intervenir para controlar la situación. Algo que fue posible porque esta acosadora era una vieja conocida de los guardaespaldas, pero si no hubiera sido así, habría supuesto una grave amenaza para el príncipe.

El príncipe Harry en Clarence House. (Foto: Gtres)

La seguridad de los Sussex

Precisamente por cuestiones como estas el hijo menor del rey Carlos III ha insistido tanto en su batalla legal por la protección policial. Cuando era miembro en activo de la familia real contaba con seguridad permanente, pero tras su salida de La Firma esta situación cambió. Con la mudanza a Estados Unidos se les retiró la protección policial y Harry empezó una cruzada por recuperarla.

Los tribunales no le han dado la razón a pesar de que ha recurrido a varias instancias y por eso no cuenta con la misma protección que otros miembros de su familia. No obstante, sí que se le da en determinadas circunstancias. Esto implica que tiene que financiar de su propio bolsillo su seguridad privada, con todas las limitaciones que ello implica.