El bonito detalle del príncipe Guillermo que conecta con la princesa Leonor

2019 fue un año muy especial para la princesa Leonor. La heredera debutó en la entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Asturias y pronunció su primer discurso ante una audiencia del Teatro Campoamor que escuchaba con atención. Lo hizo a la misma edad que su padre y en el mismo entorno.

Una ceremonia en la que entre los premiados estaba la esquiadora olímpica Lindsay Vonn. La deportista recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes de la mano de la princesa Leonor. Un acto que se celebró el 18 de octubre de 2019 y que, curiosamente, coincidió con su 35 cumpleaños. Ella misma quiso compartir a través de las redes sociales un vídeo en el que se podía ver a la Familia Real cantándole el Cumpleaños feliz en inglés. Un bonito detalle que la esquiadora recuerda con mucho cariño.

La princesa Leonor en 2019. (Foto: Gtres)

Han pasado varios años desde ese momento y la carrera de Lindsay Vonn ha seguido un buen ritmo hasta el accidente que la ha obligado a retirarse de los recientes Juegos Olímpicos de Invierno. En la final de descenso, pocos segundos después de iniciar la carrera, Vonn chocó contra un poste en pleno salto, perdió el control y cayó de forma violenta. La deportista tuvo que ser evacuada en helicóptero y someterse a varias cirugías por una fractura de tibia compleja.

Ella misma ha contado que se ha roto una pierna y que aún necesita más cirugías. Es más, ha dicho que ha estado cerca de perder la extremidad, pero mira con optimismo al futuro y está centrada en su proceso de recuperación.

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El mensaje del príncipe Guillermo

En medio de este proceso de rehabilitación, la esquiadora ha recibido muchos mensajes. Uno de ellos ha sido del príncipe de Gales. Guillermo se ha puesto en contacto con ella tras su accidente en Cortina.

Ella misma lo ha contado en una entrevista en la que ha explicado que le ha mandado una carta con el membrete del Palacio de Kensington: «Estaba viendo tu reciente accidente en Cortina y quería escribirte para enviarte mis mejores deseos. Como has dicho a menudo, en el esquí alpino solo unos centímetros pueden marcar la diferencia entre una bajada limpia y una caída grave. La forma en que escribiste sobre entrar en la puerta de salida con valentía y sin remordimientos dice mucho de tu resiliencia, y es una de las muchas razones por las que has sido una inspiración para tantas personas a lo largo de tu brillante carrera», rezaba el texto, en el que el hijo del rey Carlos III aprovechó para desearle una pronta recuperación.

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La esquiadora explicó que le sorprendió que Guillermo estuviera viendo la competición y, mucho menos, que se tomara la molestia de mandarle un mensaje. «Significa mucho para mí y aproveché para ofrecerme a esquiar con él y su familia si en algún momento quieren», ha contado. Los príncipes de Gales suelen ir a esquiar de manera recurrente en invierno, sobre todo a estaciones de los Alpes franceses.