La duquesa de Cambridge acaba de celebrar su treinta y nueve cumpleaños. Sin embargo, este no ha sido un aniversario cualquiera. La complicada situación sanitaria ha impedido que Kate Middleton pudiera disfrutar de la compañía de algunos de sus seres queridos. Sin embargo, según ha trascendido, sí que ha podido tener una pequeña fiesta con motivo de esta especial fiesta.

Tal como han confirmado medios británicos, la Duquesa suele aprovechar el día de su cumpleaños para organizar una jornada de tiro con sus amigos en su residencia de campo en Norfolk, pero esta vez, las circunstancias no lo han permitido. Ante esta circunstancia, la esposa del príncipe Guillermo pasó el día de su cumpleaños de una manera más relajada, esto es, junto a su marido y sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. La familia al completo disfrutó de una jornada de descanso y una merienda especial por el aniversario de la Duquesa.

A pesar de la situación de confinamiento, el resto de miembros de la Familia Real no ha querido perder la ocasión de felicitar a Kate Middleton en este día tan especial. El príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles le dedicaron un bonito mensaje a través de las redes sociales, al igual que ha ocurrido en el caso de la reina Isabel, que ha recurrido a la cuenta oficial de la Familia Real. En esta cuenta se publicaron dos imágenes de Kate acompañadas del siguiente texto: “le deseamos un muy feliz cumpleaños a la duquesa de Cambridge”, junto al hashtag #HappyBirthdayHRH. Dos instantáneas de especial importancia ya que, al menos en una de ellas Kate Middleton acompaña a la reina Isabel, en un claro gesto de la confianza que la soberana tiene depositada en la duquesa de Cambridge, con quien ha forjado una relación de gran complicidad ante las circunstancias adversas de los últimos tiempos.

Wishing The Duchess of Cambridge a very happy birthday today! 🎂 #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/HToUpuqUAu

En la página oficial del Palacio de Kensington, como suele ser habitual en estas ocasiones, se compartió una nueva fotografía oficial de la Duquesa. En este caso se ha escogido un bonito primer plano de Kate Middleton durante los días de viaje oficial que compartió con el príncipe Guillermo a bordo del Royal Train. Acompañando a la imagen, el siguiente texto en apoyo de los trabajadores del Sistema de Salud Británico: «los cumpleaños han sido muy diferentes en los últimos meses, y nuestros pensamientos continúan estando con todos los que trabajan en la primera línea en este momento tan desafiante», rezaba el texto.

Thank you for your kind wishes on The Duchess’ birthday.

Birthdays have been very different in recent months, and our thoughts continue to be with all those working on the front line at this hugely challenging time. pic.twitter.com/J4jUWq5hmO

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 9, 2021