El príncipe Andrés, en el punto de mira de Netflix: el proyecto que le hará temblar

Después de que por fin se haya presentado la docuserie de los duques de Sussex para Netflix, ahora la plataforma vuelve a poner a la Familia Real en el punto de mira, esta vez, con el objetivo en el duque de York. En los últimos años, el príncipe Andrés ha estado en el foco de la polémica a raíz de su vinculación con Jeffrey Epstein y la posterior demanda de Virginia Giuffre. Debido a esto, el hermano menor de Carlos de Inglaterra no solo ha perdido todos sus patrocinios y títulos, sino que, además, no se le ha permitido regresar a ‘La Firma’ ni volver a utilizar el tratamiento de Alteza Real, ni siquiera en privado.

Aunque el duque de York llegó a un acuerdo con la norteamericana para evitar tener que sentarse ante un tribunal estadounidense, la sombra de la sospecha siempre ha planeado sobre el hijo predilecto de la Reina Isabel. Hace unos días saltó a los medios que el Príncipe había intentado de todas las maneras posibles a su alcance retomar algún tipo de papel oficial y que su madre incluso había planteado la posibilidad de que realizara labores benéficas, como primer paso para regresar, de alguna forma, a la vida institucional. Algo que parece no está en mente del Rey Carlos.

A pesar de que a día de hoy Andrés está totalmente alejado de la vida oficial y no tiene ningún tipo de papel, lo cierto es que se sigue hablando de la polémica que le apartó de ‘La Firma’, en parte, porque ha trascendido que Virginia Giuffre tiene la intención de sacar al mercado un libro autobiográfico en el que va a contar cómo fue su presunta experiencia con el duque de York.

Sin embargo, esto no va a ser el único quebradero de cabeza del príncipe Andrés. Tal como se ha confirmado, la plataforma Netflix está preparando un proyecto basado en la desastrosa entrevista que el duque de York dio en 2019 al programa Newsnight de la BBC donde habló sobre la situación respecto a Epstein.

La película, que va a llevar el nombre de Scoops, está basada en el libro Scoops: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews, que es una recopilación de las memorias de Sam McAlister, la encargada de realizar la negociación para que el Príncipe concediese dicha entrevista.

Tal como ha trascendido, Gillian Anderson será una de las protagonistas, junto a Rufus Sewell, Keeley Hawes y Billie Piper. La actriz interpretará a la ex presentadora principal de Newsnight, Emily Maitlis, que fue la que entrevistó a Andrés, al que dará vida Rufus Sewell. Sin duda, un nuevo quebradero de cabeza para el duque de York que, en los últimos tiempos, no gana para disgustos.