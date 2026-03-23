La alerta de seguridad que ha obligado a cancelar el viaje de los Reyes a Catar

La guerra de Irán está afectando a numerosos sectores en todo el mundo, pero también a la actividad institucional de diversos países. Entre ellos, España. Los Reyes don Felipe y doña Letizia tenían previsto viajar en las próximas semanas a Catar como respuesta a una invitación que les hizo el emir Tamim bin Hamad Al Thani durante una visita a España en 2022. Sin embargo, debido a la delicada situación de Oriente Próximo, finalmente este viaje ha quedado cancelado. De hecho, no se ha informado de una próxima fecha para que se lleve a cabo.

Aunque desde que estallara la guerra ya se había barajado la posibilidad de que el viaje de Estado se cancelara, no ha sido hasta ahora cuando se ha confirmado. Don Felipe y doña Letizia han decidido renunciar a esta visita debido al clima de extrema inestabilidad que sacude la región y que está teniendo consecuencias graves en la economía mundial. La seguridad de los Reyes no se puede garantizar en un escenario como el que ahora existe en Oriente Próximo.

Los Reyes con el emir de Catar y su esposa. (Foto: Gtres)

De momento ni la Casa Real ni tampoco el Ministerio de Exteriores había confirmado los detalles de esta visita, que no se había anunciado de manera oficial. Sin embargo, sí que había trascendido que desde Zarzuela se estaba trabajando en el programa en colaboración con Exteriores y personal destinado en la zona.

Una visita histórica

El viaje iba a suponer un importante hito en la agenda internacional de don Felipe y doña Letizia. Iba a ser la primera vez que los Reyes visitaran Catar de manera oficial desde la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado y pretendía estrechar las relaciones entre ambos países. Aunque doña Letizia nunca ha estado en Catar de manera oficial, el Rey sí que visitó el país en diciembre de 2022 para apoyar a la selección española en el Mundial de fútbol.

Los Reyes en una cena con el emir y la jequesa de Catar. (Foto: Gtres)

Una nueva cancelación

Ha sido el diario El País el que ha adelantado la noticia de la cancelación de este viaje, aunque no es la primera vez que ocurre algo así. De hecho, en 2024 también se tuvieron que hacer cambios en el viaje que los Reyes tenían previsto a Jordania debido al conflicto entre Israel y Gaza. Mientras que Felipe VI sí que viajó al país, doña Letizia canceló su participación a última hora. El viaje quedó limitado a un número reducido de actos y a un perfil más discreto por motivos de seguridad.

Preocupación por la situación

A pesar de que se ha decidido cancelar el viaje, tanto don Felipe como doña Letizia están muy pendientes de la evolución del conflicto. Es más, en sus últimos actos institucionales el monarca ha dejado patente esta preocupación. Por ejemplo, en una visita a Barcelona con motivo de la inauguración del Mobile World Congress, donde quiso hacer un llamamiento a la moderación en el uso de la fuerza y al respeto por la vida y la búsqueda de soluciones diplomáticas.